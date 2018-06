WM-Blog Spione im Staatskonzern

Der Inlandsgeheimdienst FSB will nun ausgerechnet in einem großen staatlichen Energiekonzern fündig geworden sein. Demnach soll Karina Zurkan, Top-Managerin des Stromnetzbetreibers "Inter RAO" Informationen über die Stromversorgung der annektierten Krim und der abtrünnigen Gebiete im Osten der Ukraine an Rumänien weitergegeben haben. Womöglich, erklärten nicht näher genannte Quellen aus Geheimdienstkreisen gegenüber der Zeitung "RBK", habe das Nato-Land diese Informationen an die USA weitergegeben.

Bis zu ihrer Verhaftung leitete Zurkan die Abteilung für Großhandel auf dem Strommarkt. Sie sei auch in Gespräche mit der ukrainischen Seite involviert gewesen. 2014 hatte sich "Inter RAO" mit ukrainischen Energiekonzernen darauf geeinigt, Strom ins Land zu liefern. Im Gegenzug wurde die Stromversorgung der Halbinsel aufrecht erhalten, bis Unbekannte im Jahr 2015 auf ukrainischer Seite die Leitungen auf die Krim zerstörten und Russland eine neue Leitung aus Südrussland fertiggestellt hat.

Zurkan wird nun vorgeworfen, Details über die Abmachungen mit der ukrainischen Seite an Rumänien weitergegeben zu haben. Ungemach droht auch dem Vize-Energieminister Wjatscheslaw Krawtschenko, bei dem es ebenfalls eine Durchsuchung in seinem Arbeitskabinett gegeben habe. Für die Ermittler fungiert er derzeit jedoch als Zeuge. Nach Medienberichten habe Zurkan zudem gegen drei weitere hohe Beamte des Ministeriums ausgesagt, mit denen sie die damaligen Stromlieferungen auf die Krim besprochen habe.

Rumänien hat derweil bestätigt, dass Zurkan neben der russischen auch die rumänische Staatsbürgerschaft besitzt. Die Informationen über Zurkan hätten allerdings einen "spekulativen Charakter", heißt es in einer Stellungnahme. Man habe die russische Botschaft in Bukarest aufgefordert, zusätzliche Informationen zur Verfügung zu stellen.