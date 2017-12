WM-Auslosung in Russland Putins große Fußballshow

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Es ist das Ereignis in Russland. Der Zugang zum Kreml ist für Touristen bereits seit Tagen gesperrt, Plakate werben in Moskaus Straßen für die Übertragung der Auslosungszeremonie für die Fußball-WM im Ersten Kanal, immer wieder blendet das Staatsfernsehen Szenen des Pokals ein, der durchs Land tourt. Und Fifa-Chef Gianni Infantino wird gezeigt, der Russland als "warmes und offenes" Land mit seinen modernen Stadien lobt.

An diesem Freitag ab 16 Uhr deutscher Zeit werden die Gruppen für die WM ausgelost (im Liveticker bei SPIEGEL ONLINE, hier finden Sie schon jetzt alle Informationen). Natürlich wohnt auch Russlands Präsident Wladimir Putin der einstündigen Auslosungsshow im Staatlichen Kremlpalast bei. In dem Kasten aus Beton, Glas und Marmor, der so gar nicht zu den alten Kirchen und Gebäuden auf dem Gelände des Kremls passt, feierte sich bereits die Kommunistische Partei (sehen Sie hier ein Video von Ria Novosti zum 50. Jubiläum des Gebäudes auf Englisch).

Rund 1300 Gäste kommen am Freitag für die Auslosung in die russische Hauptstadt, darunter neben Fifa-Mann Infantino auch die argentinische Fußballlegende Diego Maradona und Weltmeister Miroslav Klose, der die sechs Kilo schwere Statue in den Saal tragen wird. Englands ehemaliger Stürmer und BBC-Moderator Gary Lineker und die russische Sportjournalistin Maria Komandnaja werden die Auslosung moderieren, die Millionen Menschen auf der Welt verfolgen werden.

Die WM ist Putins Prestigeprojekt. Rund zehn Milliarden Euro lässt sich der Kreml nach letzten offiziellen Angaben die neuen Stadien und den Ausbau der Infrastruktur kosten, nach russischen Medienberichten könnten die Kosten weiter steigen. Russlands Fußball-WM ist die teuerste der Geschichte: Klotzen ist das Motto, schließlich gilt es, den Weltmachtstatus zu demonstrieren.

REUTERS/ Sputnik Gianni Infantino und Wladimir Putin im Luschniki Stadion Moskau

Die WM bietet Putin zudem eine gute Gelegenheit, sich als Entwickler des Landes in Szene zu setzen - sie sei "ein Geschenk" im Wahlkampf, wie es Andrej Kolesnikow vom Moskauer Carnegie-Zentrum ausdrückt. Offiziell hat der Wahlkampf noch nicht begonnen, Putin zögert das Verkünden seiner Kandidatur noch hinaus, doch keiner zweifelt an seiner Wiederwahl am 18. März 2018. Zudem sei die WM auch eine Möglichkeit, den "Hurra-Patriotismus" im Land weiter zu pflegen, glaubt Kolesinikow.

Zu 100 Prozent WM-bereit?

Allerdings fällt das vielen Russen angesichts des schwachen Abschneidens der eigenen Mannschaft schwer: Bei der WM-Probe, dem Confed Cup, kam das russische Team im Sommer nicht über die Vorrunde hinaus.

Und auch wenn die Regierung und Fifa-Generalsekretärin Fatma Samoura nicht müde werden zu beteuern, Russland sei zu "100 Prozent" bereit für die WM - es gibt noch viel zu tun bis zum 14. Juni, dem Tag des ersten WM-Spiels. Nach der Wiedereröffnung des umgebauten Luschniki-Stadions in Moskau im November, dort findet sowohl der Auftakt der WM als auch das Finale statt, mussten Tausende Besucher stundenlang warten und kilometerweit laufen, um nach Hause zu kommen.

Von den zwölf Stadien sind erst fünf fertig. In Samara, 100 Kilometer südöstlich von Moskau gelegen, liegt man im Zeitplan weit hinten, es werden Probleme mit dem Bauunternehmen gemeldet. Putin machte im Oktober bereits klar: "Verzögerungen sind inakzeptabel." Es müsse alles unternommen werden, damit auch die Umgebung der Stadien bereit sei, es dürfe kein Bauschutt, keine Pfütze bleiben: "Alles muss so vorbereitet sein, dass es für die Leute komfortabel und angenehm ist." Der Druck vor allem auf die Arbeiter wird steigen. Bereits beim Bau des Stadions in Sankt Petersburg war es zu erheblichen Unregelmäßigkeiten gekommen (lesen Sie hier die Hintergründe).

Zweifel kommen manchem Fußballfan auch angesichts der Entfernungen. Die elf Austragungsorte liegen weit auseinander: Rund 2800 Kilometer sind es von Kaliningrad im Westen bis nach Jekaterinburg im Ural, rund 2100 Kilometer zwischen Sankt Petersburg im Norden und Sotschi im Süden. Russische Fluggesellschaften haben angekündigt, die Preise für Flugtickets könnten um bis zu 40 Prozent steigen. Die WM-Organisatoren versuchen dagegenzuhalten: Die Fans können kostenlos Züge nutzen, um zu den Spielen zu kommen. Putin ließ verlauten, auch er werde mit der Bahn fahren: "Sehr gerne werde ich mit den Fans während der WM 2018 im Zug reisen."

Fifa an der Seite Russlands - trotz Dopingvorwürfen

Doch die größten Probleme machen der russischen Führung die Dopingvorwürfe. Sie reißen einfach nicht ab. Der Verdacht steht im Raum, dass auch im russischen Fußball großflächig gedopt wurde, so soll der gesamte russische Fußballkader der WM 2014 in Brasilien betroffen sein.

KOCHETK/EPA-EFE/REX/Shutterstock Mutko bei der Plakatpräsentation

Für Russland ist das ein Problem, auch wenn der für die WM zuständige Vizepremier Witali Mutko anderes weismachen will. Bei der Enthüllung des WM-Plakats in einem Depot der Moskauer Metro im Nordwesten der Hauptstadt versuchte er es mit einem Witz: "Wenn wir jetzt mit Doping schon so spielen, wie spielen wir dann ohne?", sagte er im Hinblick auf das schwache Abschneiden seiner Nationalmannschaft. Es folgte ein minutenlanger Vortrag über gefälschte Vorwürfe, Lügen und eine Schmutzkampagne des Westens gegen Russland.

Für Mutko wiegen die Vorwürfe von Grigorij Rodtschenkow, dem früheren Chef des Moskauer Doping-Kontrolllabors, besonders schwer (lesen Sie hier die Rodtschenkows Geschichte). Rodtschenkow hat in einem Tagebuch festgehalten, was er erlebt und besprochen hat - auch mit dem Ex-Sportminister Mutko. Und darin lässt sich nachlesen, wie sehr dieser in das Dopingsystem eingebunden gewesen sein soll.

Mutko wird auch am Freitag alle Fragen nach Doping abbügeln. Das kann er auch, weil die russische Führung sich der Unterstützung der Fifa sicher sein kann. Die kann keine neuen Affären gebrauchen und will die WM in Russland möglichst skandalfrei durchziehen. Auf die neuen Dopingvorwürfe reagiert die Fifa deshalb langsam und mit Allgemeinplätzen. Alle Fußballer würden bei der WM getestet, die Proben außerhalb Russlands analysiert, beteuert Fifa-Generalsekretärin Samoura.

Am Dienstag wird das Internationale Olympische Komitee (IOC) entscheiden, ob Russland an den Winterspielen im südkoreanischen Pyeongchang teilnehmen darf. Ein Ausschluss wäre der Fifa gar nicht recht.

Zusammengefasst: Am 14. Juni 2018 wird in Moskau die Fußball-WM eröffnet, am heutigen Freitag werden in Moskau die 32 teilnehmenden Mannschaften in ihre Gruppen gelost. Der Gastgeber macht aus der Zeremonie ein großes Spektakel, alles rund um das Turnier soll dazu dienen, Russland als gastfreundliche Weltmacht zu präsentieren. Vor allem Präsident Wladimir Putin ist auf einen reibungslosen Ablauf im Vorfeld bedacht - im Frühjahr will er wiedergewählt werden. Die schweren Dopingvorwürfe gegen das Land werden deshalb von allen Seiten kleingeredet.