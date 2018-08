Befragung zur Zeitumstellung Richtiges Ergebnis, falscher Weg

"Eine Konsultation ist kein Referendum", ließ EU-Kommissionschef Jean-Claude Juncker seinen Sprecher noch Anfang der Woche ausrichten. Die Befragung der EU-Bürger zur Zeitumstellung sei auch nicht bindend und sowieso nur ein Faktor von vielen bei der Entscheidung über eine Abschaffung.

Doch das konnte kaum noch jemand ernst nehmen: Die Hauptergebnisse der Konsultation waren vorab durchgesickert: 4,6 Millionen Antworten hatte die Kommission erhalten, ein einsamer Rekord. Und mehr als 80 Prozent der Teilnehmer wollen ein Ende der Umstellung von Winter- auf Sommerzeit. Damit war die Konsultation nicht mehr ein Faktor von vielen, sondern der entscheidende.

Denn hinter ein solches Ergebnis kann in Zeiten einer von sozialen Medien befeuerten, emotionalen Hyperdemokratie politisch niemand mehr zurück - zumindest, wenn die eigene politische Karriere weitergehen soll. Kommissionschef Juncker war deshalb nur konsequent, als er ankündigte, einen Vorschlag zur Abschaffung der Zeitumstellung vorzulegen. "Gewählte Volksvertreter haben aus gutem Grund immer noch das letzte Wort", sagt zwar Daniel Caspary, Chef der CDU/CSU-Abgeordneten im Europaparlament. Doch weder dort noch in den Hauptstädten der Mitgliedsländer ist noch mit größerem Widerstand zu rechnen.

Wir fragen das Volk, und dann schauen wir mal

Dabei haben bei Lichte betrachtet ganze 0,9 Prozent der EU-Bevölkerung an einer Umfrage teilgenommen, die selbst nach Meinung der Abschaffungsbefürworter nicht repräsentativ war. Die Konsultation ist damit ein Paradebeispiel dafür, wie man es nicht machen sollte, wenn man die direkte Demokratie ernst nimmt. Denn sie braucht klare Regeln. Nicht nur die Fragestellung, sondern vor allem der Umgang mit dem Ergebnis muss vorher klar sein: Genügt eine einfache Mehrheit oder sind beispielsweise zwei Drittel nötig? Ab welcher Wahlbeteiligung ist das Ergebnis gültig? Und wie soll es anschließend umgesetzt werden?

Bei der Zeitumstellungs-Konsultation war all das nebulös. Das Motto der EU-Kommission lautete in etwa so: Wir fragen das Volk, und dann schauen wir mal. Die wahrscheinliche Folge ist nun, dass ein nicht repräsentatives Hundertstel der EU-Bevölkerung für den gesamten Rest entschieden hat.

Dabei wäre die Zeitumstellung geradezu perfekt geeignet gewesen, ein gutes Beispiel für den Umgang mit Plebisziten zu setzen: Es ist ein Thema, das viele Menschen bewegt, ohne sofort emotional oder gar hasserfüllt diskutiert zu werden - was inzwischen selten genug ist. Zugleich halten sich die Folgen einer Entscheidung, unabhängig von deren Ausgang, in beherrschbaren Grenzen. Basisdemokratische Entscheidungen dieser Art können den Menschen das Gefühl geben, dass ihre Meinung etwas zählt und sie Demokratie mitgestalten können.

Sollte die Zeitumstellung nun wegen der Konsultation abgeschafft werden, wäre es zwar ein richtiges Ergebnis, das aber auf die falsche Art zustande gekommen ist. Schade eigentlich.