100 Tage SPD-Chefin Nahles Auf die nette Tour

Die SPD-Chefin lacht kurz auf. Lob hört Andrea Nahles natürlich gerne. Und dieser Parteifreund ist bei ihrer Sommerreise durch Bayern besonders überschwänglich. "Sehr gut" mache die Parteichefin das in Berlin mit Vizekanzler Olaf Scholz, sagt Fürths Oberbürgermeister Thomas Jung: "Ihr habt wieder Ruhe reingebracht." Nahles wirkt ein wenig peinlich berührt: "Das war jetzt nicht bestellt", sagt sie.

Dabei kann die Vorsitzende ein wenig Bestätigung eigentlich gut vertragen. Seit 100 Tagen führt Nahles die SPD. Sie übernahm das Amt in einer schweren Krise, nach dem schlechtesten Wahlergebnis der Nachkriegsgeschichte und einem massiven Streit über die erneute Juniorpartnerschaft in der Großen Koalition. Und die Krise dauert an: In Umfragen liegen die Genossen bundesweit gerade mal bei 17 bis 19 Prozent, ob die GroKo wirklich bis 2021 hält, ist unklar.

Wie unter einem Brennglas zeigen sich die Probleme der SPD in Bayern. Mitte Oktober findet die Landtagswahl statt, und die Sozialdemokraten, die hier seit 1957 in der Opposition sind, kommen in Umfragen nur auf zwölf bis 14 Prozent. Von der aktuellen Schwäche der CSU profitiert die SPD bisher nicht, es droht sogar Platz vier hinter Grünen und AfD.

Nahles will das mit aller Macht verhindern. Seit Montag tourt sie durch Bayern - Bundespolizei in Bamberg, ein Ausbildungszentrum von Siemens in Erlangen und ein Mehrgenerationenhaus in Fürth. Es sind angenehme Termine für die SPD-Chefin. Kritische Fragen zum Kurs ihrer Partei kommen nur von den mitreisenden Journalisten. Ansonsten trifft sie: SPD-Bürgermeister, Gewerkschafter und ihrer Partei wohlgesonnene Ehrenamtliche.

Mit dem Thema Flüchtlinge kann die SPD nicht punkten

Klar, die heiße Phase des bayerischen Wahlkampfs hat noch nicht begonnen. Dennoch verwundert es ein wenig, warum Nahles in Bayern nicht stärker den Kontakt zu Wählern sucht, die ihre Partei doch eigentlich zurückgewinnen möchte.

Auch die Attacken auf den politischen Gegner fallen recht spärlich aus. "Eine diffamierende Flüchtlingspolitik" wirft die SPD-Chefin der CSU einmal vor - nun habe Ministerpräsident Markus Söder "Kreide gefressen", was nicht überzeugend sei.

Nahles' Problem: Beim Thema Flüchtlinge kann die SPD nicht punkten. Zu unterschiedlich sind die Positionen in ihrer eigenen Partei. Die Bürgermeister und Ministerpräsidenten der SPD fordern einen härteren Kurs in der Asylpolitik, die Jusos und große Teile der Bundestagsfraktion lehnen das strikt ab. Nahles setzt auf einen Mittelweg und spricht von "Realismus ohne Ressentiments".

Zudem hofft sie, dass die Flüchtlingspolitik nicht dauerhaft alle anderen Themen überlagert. "Rente, Europa und Wohnen sind Felder, auf denen wir punkten können", sagt Nahles. Die steigenden Mieten seien in Bayern und Hessen, wo Ende Oktober ebenfalls ein neuer Landtag gewählt wird, ein großes Problem. Deswegen werde die SPD das noch stärker in den Mittelpunkt rücken.

Erfolge? Bislang nur intern

Wenn es schlecht läuft, drohen in Bayern und Hessen zwei weitere Niederlagen. Auch die Wahlen in Brandenburg und Sachsen sowie die Europawahl im kommenden Jahr könnten zum Desaster werden. Und was ist eigentlich mit dem Erneuerungsprozess? Im Herbst soll bei einem Debattencamp am neuen Programm gearbeitet werden.

Nahles hat es geschafft, die SPD nach chaotischen Monaten zu beruhigen. Beim Umgang mit der heiklen internen Wahlanalyse zeigte sie sich professionell. Und im Unionsstreit, der die Regierung fast zerstört hätte, ließ sie die SPD zusammen mit Vizekanzler Scholz als Stabilitätsanker erscheinen.

Videoanalyse zur Sommerreise: "Nahles hat sich viel vorgenommen"

Video SPIEGEL ONLINE / Shutterstock

Doch ihre Erfolge werden bislang nur intern goutiert. Neben ihrer Partei kommt auch Nahles persönlich weiterhin auf katastrophale Werte: 67 Prozent der Deutschen sind laut dem Online-Meinungsforschungsinstitut Civey unzufrieden mit ihrer Arbeit als Fraktionsvorsitzende. Auch bei den SPD-Wählern sind gerade mal 46 Prozent zufrieden. In einem direkten Vergleich mit Kanzlerin Angela Merkel würde Nahles mit 18 zu 41 Prozent unterliegen.

Nahles tut sich schwer, ihr negatives Bild in der Bevölkerung zu verändern. Derzeit hat das für sie auch keine Priorität. Doch irgendwann könnte es ihren Genossen nicht mehr reichen, wenn die Vorsitzende nur als Krisenmanagerin agiert.