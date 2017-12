Mehr Fantasie, weniger Selbstmitleid Was wir uns 2018 von den Parteien wünschen

Nein, es war nicht alles schlecht 2017 in der deutschen Politik. Aber wenn man unter das abgelaufene Jahr einen Strich ziehen sollte, fällt einem erst mal das ein, was alles nicht geklappt hat: Die Bundestagswahl liegt ein Vierteljahr zurück - eine Regierung hat Deutschland allerdings immer noch nicht. In der Folge sind die Abgeordneten des Bundestags derzeit weitgehend beschäftigungslos.

Hat es die Bürger dieses Landes in großer Zahl verstört? Gibt es Massendemonstrationen mit dem Ruf "Her mit der Regierung" oder Plakate mit dem Slogan "Wir wollen endlich die Einsetzung aller Bundestagsausschüsse"? Nein. Den meisten Deutschen geht es gerade ziemlich gut, die Wirtschaft boomt, das scheint vielen zu genügen.

Aber man wird ja trotzdem noch mal drauf hinweisen dürfen. Und auch auf die Tatsache, dass die eine oder andere der im Bundestag vertretenen Parteien 2017 wohl nicht alles richtig gemacht hat. Sonst - siehe oben - wäre die Lage eine andere.

Jetzt beginnt bald ein neues Jahr. 2018 soll alles besser werden in der deutschen Politik. Wir wüssten auch schon, wie.

CDU: mehr Fantasie

AFP CDU-Chefin Merkel

Visionen müssen es ja nicht gleich sein. Vom früheren SPD-Kanzler Helmut Schmidt stammt schließlich der berühmte Satz: "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen." Aber ein bisschen mehr Fantasie würde der CDU und insbesondere ihrer Vorsitzenden Angela Merkel schon guttun. Die Sondierungen über eine Jamaikakoalition scheiterten am Ende wohl auch deshalb, weil Merkel keine Überschrift eingefallen war, die über dem ungewöhnlichen Viererbündnis hätte stehen können.

Die in Hamburg geborene CDU-Chefin ist mindestens so nüchtern, wie es der 2015 verstorbene Hanseat Schmidt war. Das merkt man ihrer Politik an. Große Ideen haben die Christdemokraten lange nicht mehr entwickelt, zur Not wechselt die Merkel-CDU zwar den Kurs - aber erklärt oder in ein großes Ganzes eingeordnet wird das nicht.

Auch deshalb ist Merkel gegen eine Minderheitsregierung: weil sie politische Fantasie erfordert. Aber der eine oder andere jüngere Christdemokrat kaut inzwischen auf der Idee herum. Und wenn die Fantasie schon mal angeregt ist, könnte man ja plötzlich sogar darauf kommen, dass nach mehr als 17 Jahren an der Parteispitze und zwölf Jahren im Kanzleramt jemand anderes als Angela Merkel vorstellbar wäre.

SPD: weniger Selbstmitleid

DPA SPD-Politiker Schulz, Nahles

Es stimmt ja, dass die SPD einem mitunter leidtun kann. Irgendwas geht immer schief bei den Sozialdemokraten, weshalb sie bei der Bundestagswahl am 27. September auch ihr schlechtestes Ergebnis der Nachkriegsgeschichte erzielt haben.

Aber gleichzeitig hat die SPD eine wahre Meisterschaft darin entwickelt, sich angesichts ihres Niedergangs in Selbstmitleid zu baden - besonders schön nachzulesen in der preisgekrönten SPIEGEL-Reportage über die gescheiterte Kanzlerkandidatur von Martin Schulz.

Auch wenn das große Martin-Luther-Gedenkjahr gerade zu Ende geht - der Satz des Reformators "Aus einem verzagten Arsch kommt kein fröhlicher Furz" gilt für die Sozialdemokraten auch im Jahr 2018. Und zwar erst recht. Sollten die Genossen mit der Union nochmals in eine Große Koalition gehen, müssen sie das voller Selbstbewusstsein und Zuversicht tun. Nur dann haben sie eine Chance, den Abwärtstrend ihrer Partei zu stoppen.

FDP: weniger Selfies

DPA FDP-Politiker Lindner, Kubicki

Dass es die FDP nach vier Jahren Abstinenz mit fast elf Prozent zurück in den Bundestag geschafft hat, war eine unglaubliche Leistung: vor allem ihres Vorsitzenden Christian Lindner. Geschickt spielte er im Wahlkampf mit den Möglichkeiten moderner Kommunikation und extremer Personalisierung - die Selfie-Kampagne Lindners setzte neue Maßstäbe.

Aber irgendwann endet der Wahlkampf, und die politische Arbeit beginnt. Die FDP ist allerdings aus dem PR-Modus bis heute nicht richtig herausgekommen. Kein Wunder, dass viele Unterstützer der Partei immer noch nicht verstehen, warum Lindner und der Rest der liberalen Verhandler die Sondierungsgespräche platzen ließen - eine überzeugende Erklärung dafür gibt es bis heute nicht, stattdessen immer neue Versuche. Aber ein hübsches Foto von Lindner und seinem Vize Wolfgang Kubicki, aufgenommen kurz nach Abbruch der Sondierungen, gibt es. Ebenso Grafiken, die von der FDP unmittelbar danach über ihre Social-Media-Kanäle verbreitet wurden.

Lindner will die FDP dauerhaft stabilisieren. Mit weniger Selfies und mehr Ernst könnte das 2018 gelingen.

Linke: mehr Solidarität

DPA Linken Führungs-Quartett

Im Vokabular der Linkspartei ist ein Begriff ganz zentral: Solidarität. Im Umgang des Spitzenpersonals der Partei gilt seit Jahren allerdings eher das Gegenteil von solidarischem Verhalten. Da hat man das Gefühl, als gönnten die handelnden Personen sich untereinander nicht das Schwarze unter den Fingernägeln.

Vor der Bundestagswahl gab es für jeden genug zu tun, aber spätestens danach wurden die Eifersüchteleien zwischen den Fraktionsvorsitzenden Sahra Wagenknecht und Dietmar Bartsch sowie den Parteichefs Katja Kipping und Bernd Riexinger für jeden sichtbar: ikonografisch unerreicht, wie die vier bei der Klausur der Bundestagsfraktion Mitte Oktober in Potsdam stundenlang in einem Glaskasten miteinander stritten.

Linke Politik lebt von ihrer Glaubwürdigkeit - wenn die Führungsfiguren das nicht endlich erkennen, wird 2018 kein gutes Jahr für die Partei.

Grüne: weniger Pathos

DPA Grünen-Politiker Özdemir, Göring-Eckardt

Nein, es hat nicht nur damit zu tun, dass Katrin Göring-Eckardt einst evangelische Theologie studiert hat: Pathos war schon immer ein Hilfsmittel grüner Politik, übrigens ein völlig legitimes. Im Aufmerksamkeitswettbewerb müssen kleine Parteien sich etwas einfallen lassen, um durchzudringen und Wähler zu binden, zudem sind grüne Themen wie Umweltschutz in der Regel leichter zu emotionalisieren als die anderer Parteien.

Aber eine Partei, die in den Jamaika-Gesprächen zu härtesten Kompromissen bereit war, nur um endlich wieder im Bund regieren und Politik aktiv gestalten zu können, kann danach nicht wieder ins Jahr 1980 zurückspringen. Genauso aber klang Fraktionschefin Göring-Eckardt auf dem Parteitag nach den gescheiterten Sondierungen, als sie sagte: "Wir wollen, dass in diesen vier Jahren jede Biene und jeder Schmetterling und jeder Vogel in diesem Land weiß: Wir werden uns weiter für sie einsetzen." Als hätte sie gerade mit zotteligen Gleichgesinnten die grüne Partei gegründet - und nicht gemeinsam mit dem smarten Cem Özdemir mit Union und FDP sondiert.

Robert Habeck, der grüne Hoffnungsträger aus Schleswig-Holstein, ist auch ein Freund des Pathos. Aber er dürfte wissen, dass die Grünen 2018 mit Retro wenig gewinnen werden.

AfD: mehr Liebe

DPA AfD-Politiker Gauland

Die Alternative für Deutschland blickt insgesamt auf ein sehr erfolgreiches politisches Jahr zurück: Mit 12,6 Prozent zog die AfD erstmals in den Bundestag ein, sitzt nun bis auf Hessen und Bayern in jedem Landtag - bei den dortigen Wahlen dürfte sie 2018 nachziehen.

Wut und Empörung: Damit ist die Partei bislang weit gekommen. Aber ob ihren Wählern das dauerhaft genügen wird - zumal sie erkennen dürften, dass die AfD an den politischen Zuständen so viel nicht wird ändern können? Auf Dauer muss es auch irre anstrengend für das Führungspersonal sein, immer nur über die Lage im Land zu schimpfen und zu toben.

Ein bisschen weniger Hass, ein bisschen mehr Liebe könnte das Motto der AfD im neuen Jahr sein. Es würde bestimmt allen gut tun.

CSU: weniger Schmutzeleien

GUELLAN/ EPA-EFE/ REX/ Shutterstock CSU-Politiker Seehofer, Söder

Wer Horst Seehofer und Markus Söder Mitte Dezember auf dem CSU-Parteitag in Nürnberg erlebt hat, konnte seinen Augen kaum trauen: Der Nochministerpräsident und Parteichef und sein designierter Nachfolger als Regierungschef inszenierten eine Zusammenhalt-Show, als wären sie als Duo füreinander gemacht.

Dabei hatte Seehofer seinen bisherigen Finanzminister lange auszubremsen versucht, während Söder ebenso mit allerlei Tricks am Stuhl der bisherigen Nummer 1 sägte. Der scheidende Ministerpräsident hat sich für das Vorgehen seines Kontrahenten vor Jahren das Wort "Schmutzeleien" ausgedacht. Dabei ist unklar, wer von beiden in der Vergangenheit eigentlich mehr geschmutzelt und hintenherum gegen den anderen gearbeitet hat.

Klar ist jedenfalls: Die CSU wird bei der Landtagswahl 2018 nur dann erfolgreich abschneiden, wenn Seehofer und Söder zusammenhalten - ganz im Geist von Nürnberg.

