Kultur-Unterausschuss im Bundestag Ex-Ministerin Schmidt empört über AfD-Vorsitz

Die AfD ist die stärkste Oppositionskraft im Bundestag. Aus ihren Reihen stehen bereits drei Abgeordnete drei Ausschüssen vor - Haushalt, Justiz und Tourismus. Wie alle anderen Parteien auch, hat sie das Recht, nach ihrer Stärke eine bestimmte Anzahl von Vorsitzenden in den Gremien zu stellen.

Die Zahl der Ausschuss-Vorsitzenden-Plätze wird nach einem mathematischen Berechnungsverfahren, der Sainte-Laguë/Schepers-Methode, ermittelt. Auf welchen Posten die Parteien im einzelnen dann zugreifen, das wird in dieser Legislaturperiode in der Regel unter den Fraktionsgeschäftsführern aller im Bundestag vertretenen Parteien ausgehandelt - so auch diesmal.

Am Donnerstag ging es nun um die Vorsitzenden-Posten bei acht Unterausschüssen. Dabei griff sich die AfD den in vergangenen Legislaturperioden zunehmend wichtiger gewordenen Unterausschuss für "Auswärtige Kultur- und Bildungspolitik". Eigentlich war in Kreisen früherer Ausschussmitglieder davon ausgegangen worden, dass die SPD den Vorsitz übernimmt.

Dass die AfD den Ausschuss leiten wird, empört die frühere Gesundheitsministerin, Ex-Vize-Bundestagspräsidentin und SPD-Bundestagsabgeordnete Ulla Schmidt. "Ich bin schon erschüttert, dass man es zulässt, den Vorsitz dieses Ausschusses der AfD zu überlassen", kritisierte sie gegenüber dem SPIEGEL am Freitag indirekt auch das Verhalten ihrer eigenen Fraktionsführung. Schmidt wird, wie in der vergangenen Legislaturperiode, auch diesmal dem neu gebildeten Unterausschuss für Auswärtige Kulturpolitik angehören.

Schmidt sieht falsches Signal

Die SPD-Politikerin hält einen AfD-Ausschussvorsitz für ein falsches Signal der deutschen Kulturpolitik. "Ein Menschenbild, das in der AfD auf Ausgrenzung setzt, das einhergeht mit rassistischen Äußerungen aus dieser Partei, verträgt sich nicht mit dem Vorsitz in einem Ausschuss, der für ein nach Innen und Außen offenes Deutschland steht, das gute Beziehungen zu seinen Nachbarn und Partnern pflegt", sagte Schmidt dem SPIEGEL.

In der vergangenen Legislaturperiode war der Ausschuss von Bernd Fabritius (CSU) geleitet worden, davor von Peter Gauweiler, ebenfalls CSU. Beide genossen innerhalb des Unterausschusses Respekt und Anerkennung. Wer für die AfD den Vorsitz übernehmen wird, war am Freitag nicht zu erfahren. Das Gremium hat in den vergangenen Jahren zunehmend an Bedeutung gewonnen. Es beschäftigt sich mit den in- und ausländischen Kulturinstitutionen des Bundes, zu denen die Goethe-Institute, der Deutsche Akademische Austauschdienst, das Deutsche Archäologische Institut und die Zentralstelle für das Auslandsschulwesen gehören. Auch gehören zu seinem Aufgabengebiet internationale Übereinkommen zum Schutz von Kulturgütern, die nur mit Zustimmung des Bundestages ratifiziert werden können.

Nach dem Verteilungsplan, der dem SPIEGEL vorliegt, hatte die Union das erste Zugriffsrecht für den Vorsitz für den Unterausschuss "Europarecht", die SPD wiederum auf Platz zwei den Zugriff für den Vorsitz bei "Regionale Wirtschaftspolitik und ERP-Wirtschaftspläne". An Platz drei kam die AfD zum Zuge mit "Auswärtiger Kultur- und Bildungspolitik". In den nachfolgenden Plätzen ging der Vorsitz für den Unterausschuss "Bürgerschaftliches Engagement" an CDU/CSU, der Unterausschuss "Vereinte Nationen, internationale Organisationen und Globalisierung" wird künftig von der FDP geleitet, "Abrüstung, Rüstungskontrolle und Nichtverbreitung" von der Linkspartei, "Zivile Krisenprävention, Konfliktbearbeitung und vernetztes Handeln" von den Grünen. Auf Platz acht der Zugriffsliste ging der Vorsitz für den Unterausschuss "Globale Gesundheit" an die SPD.