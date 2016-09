Interaktive Grafik: Wahlergebnisse aus Berlin...

Ergebnisse der Landtagswahl in Berlin

So wird gewählt

In Berlin sind rund 2,48 Millionen Menschen wahlberechtigt. Es treten 22 Parteien an. Um die Direktmandate in den 78 Wahlkreisen bewerben sich 652 Kandidaten. Mindestens 52 weitere Mandate werden über die Parteilisten vergeben.