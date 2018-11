Der Abgeordnete Marco Bülow tritt aus der SPD aus. Er wolle dem Bundestag aber weiter als fraktionsloser Abgeordneter angehören, sagte er am Montag vor der Dortmunder SPD. Am Dienstag will er bei einer Pressekonferenz in Berlin über den Schritt sprechen - sowie "über die aktuelle, desaströse Situation in der SPD und über seine zukünftige Arbeit", wie der "Tagesspiegel" aus einer Mitteilung von Bülows Büroleiter zitiert.

Der 47-jährige gelernte Journalist vertritt den Wahlkreis Dortmund I. Laut seiner Homepage trat er 1992 in die SPD ein. Seit 2002 ist Bülow Mitglied des Bundestags. Innerhalb der SPD galt er zuletzt als isoliert.

Der stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Achim Post forderte Bülow nun auf, sein Mandat zurückzugeben. "Die Entscheidung von Marco Bülow ist der Schlusspunkt einer längeren Entwicklung, die für viele keine Überraschung ist", sagte Post dem Redaktionsnetzwerk Deutschland.

Bülow kritisiert seit Wochen die SPD und den Kurs von Parteichefin Andrea Nahles. Vor wenigen Monaten schloss er sich der "Aufstehen"-Bewegung von Linksfraktionschefin Sahra Wagenknecht an (mehr zu den Hintergründen erfahren Sie hier in einem Gastbeitrag Bülows).

Ein Verlust für Sahra Wagenknecht

Ob Bülow mit seinem Austritt zum jetzigen Zeitpunkt im Sinne seiner Mitstreiter bei "Aufstehen" handelt, darf zumindest bezweifelt werden. Bislang war die Strategie der Gruppe darauf ausgerichtet, Unterstützer aus dem Umfeld von SPD, Grünen und Linken gerade dadurch anzusprechen, dass eigene Frontleute wie Bülow zugleich Mitglieder dieser Parteien sind.

Zwar konnten die "Aufstehen"-Leute bislang nicht glaubhaft den Verdacht ausräumen, dass sie am Ende nicht doch eine eigene Partei gründen wollen. Allerdings befindet sich die Organisation derzeit noch im Aufbau. Ein Programm wird gerade entwickelt, erst im Frühsommer soll ein Bundeskongress entscheiden.

Zuletzt stagnierte jedoch der Zuwachs an Aufstehen-Unterstützern weitgehend. Politiker bei SPD und Grünen lehnten Avancen ab. Mit Bülow verliert Wagenknechts Bewegung nun ihren einzigen aktiven Bundespolitiker in den Reihen der Sozialdemokraten.