Merkels Afghanistan-Entscheidung Das abgeschobene Problem

Auf den ersten Blick wirkt die Entscheidung der Bundesregierung, Abschiebungen nach Afghanistan einzuschränken, konsequent, logisch, sogar menschlich. Denn vorangegangen waren zwei Ereignisse, die viele Bürger berührten - ein schwerer Anschlag in der afghanischen Hauptstadt Kabul, und die durch Schüler und Aktivisten verhinderte Abschiebung eines jungen Afghanen in Nürnberg.

Der Bombenkrater von Kabul und die Protestbilder aus Nürnberg führten plakativ vor Augen: Afghanistan ist nicht sicher. Trotzdem schicken wir Menschen in dieses Land zurück, wenn auch nicht alle, wenn auch nicht in jede Region.

In diesem Kontext wurde die Ankündigung der Regierung schnell als "Abschiebestopp" interpretiert und der Eindruck vermittelt: Die tun etwas. Die lassen sich auch mal überzeugen. Die können auch mal zur Vernunft kommen.

Doch dieser Eindruck täuscht. Denn die Afghanistan-Entscheidung der Bundesregierung bringt keine tatsächliche Veränderung. Gelöst ist in der Abschiebefrage gar nichts.

Der Effekt ist zweifelhaft: Nach der neuen Regelung sollen Kriminelle, Gefährder und Menschen, "die ihre Identität systematisch verschleiern" in einen Abschiebeflieger steigen. Das klingt nach einer strengen Einschränkung, allerdings weiß niemand, wie sie in der Praxis von den Behörden ausgelegt wird und wie viele Afghanen mit ablehnendem Asylbescheid konkret betroffen sind. Im Grunde wird weiter so verfahren wie vorher: Schon länger wurden keine Kinder und Frauen nach Afghanistan abgeschoben, auch konzentrieren sich die Behörden häufig auf Straftäter.

Es gibt keinen echten Kurswechsel: Die Kriterien für eine Abschiebung nach Afghanistan sind jetzt enger gefasst. Allerdings nur für den Moment - diese Hintertür hat sich die Regierung explizit offengelassen. Es weist nichts darauf hin, dass sie ihre Haltung, dass man nach Afghanistan abschieben darf und muss, ändern wird. Dazu hätte es im Übrigen auch vor der Kabuler Attacke zahlreiche Gelegenheiten gegeben: Furchtbare Anschläge gibt es in dem ehemaligen Kriegsgebiet regelmäßig. Doch verhängte Deutschland einen Abschiebestopp, dann könnten sich mehr Flüchtlinge auf den Weg nach Deutschland machen, fürchtet die Bundesregierung. Also wird sie so ein Signal nicht senden - und schon gar nicht im Wahljahr. Dafür ist das Thema auch in der Bevölkerung zu umstritten:

Für den Augenblick droht Union und SPD kein weiterer Druck, die Bilder aus Kabul und Nürnberg werden bald im öffentlichen Bewusstsein verblassen. Der Zustand bleibt unbefriedigend:

Deutschland hat weiterhin keinen Plan, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, die laut Vorschrift ausreisen müssten, aber gut integriert sind.

Es gibt weiter ausreisepflichtige Straftäter, die durch das Netz der Behörden rutschen oder vor dem Abschiebeflug untertauchen.

Wir schieben weiter in ein Land wie Afghanistan ab, in dem sich die Sicherheitslage konstant verschlechtert.

Und auch ein Abschiebestopp würde neue Fragen aufwerfen: Etwa die, ob Deutschland für eine neue mögliche Flüchtlingswelle gewappnet ist.

Nur weil etwas kompliziert oder unbequem ist, darf man einer ehrlichen Debatte nicht aus dem Weg gehen. Doch die Bundesregierung will diese Debatte nicht führen. Schon gar nicht im Wahlkampf.