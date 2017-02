Grünen-Politikerin zu Afghanistan "... dann ist abzuschieben"

Menschenrechtler, Linke, viele Grünen und einige Sozialdemokraten halten Abschiebungen nach Afghanistan - dorthin, wo die Taliban wieder auf dem Vormarsch sind - für falsch und grausam. Mehrere Landesregierungen proben deshalb den Aufstand gegen die Bundesregierung und weigern sich, abgelehnte Asylbewerber zwangsweise zurück nach Afghanistan zu bringen.

Die Grünen-Landesvorsitzende in Baden-Württemberg, Sandra Detzer, setzt dagegen auf einen anderen Kurs. Sie betont die Pflicht der Bundesländer zu Abschiebungen - und sieht derzeit wenig Chancen für einen grundsätzlichen Stopp der umstrittenen Abschiebungen abgelehnter Asylbewerber nach Afghanistan.

"Wir Grüne sehen die Abschiebungen nach Afghanistan sehr kritisch", sagte Detzer. "Trotzdem müssen sich die Bundesländer im gültigen Rechtsrahmen bewegen. Der Rechtsrahmen ist: Wenn die Bundesregierung zu der Einschätzung kommt, dass die Lage in Afghanistan es zulässt, dann ist abzuschieben." Mehr als zehn Jahre lang habe es aus gutem Grund einen Abschiebestopp nach Afghanistan gegeben. "Es wäre klare grüne Position, den wieder in Kraft zu setzen. Aber es gibt dafür im Bund derzeit keine Mehrheiten."

Auch Baden-Württembergs grüner Ministerpräsident Winfried Kretschmann hatte in der Vergangenheit erklärt, Abschiebungen nach Afghanistan müssten grundsätzlich möglich sein.

Innenminister de Maizière: "Sichere Gebiete" in Afghanistan

Die Grünen sacken in Umfragen derzeit immer weiter ab - erklärt wird die Schwäche auch damit, dass die Partei zu wenig eigenes Profil zeigt, zu zahm agiert.

Verärgert äußerte sich Bundesinnenminister Thomas de Maizière in Bezug auf den Widerstand einiger Bundesländer bei den Afghanistan-Abschiebungen. Auf einer Veranstaltung am Flughafen Schönefeld sagte er am Montagabend, er halte das Verhalten etwa Schleswig Holsteins für falsch. Bei einem Bund-Länder-Treffen haben sich die Landesregierung überhaupt nicht zu Abschiebungen nach Afghanistan zu Wort gemeldet und dann wenige Tage später einen Abschiebestopp verhängt. Das erstaune ihn, sagte de Maizière

Die Sicherheitslage in Afghanistan sei sehr kompliziert, aber es gäbe dort auch "sichere Gebiete", so der CDU-Politiker. Auch andere europäische Länder würden nach Afghanistan abschieben. Die deutschen Behörden würden zudem die betroffenen Personen sehr sorgfältig auswählen und auch keine Familien mit Kindern abschieben.

Berlins Innensenator Andreas Geisel (SPD) erklärte auf derselben Veranstaltung, das Land Berlin gehe sehr vorsichtig mit Abschiebungen nach Afghanistan um. Es gäbe aber keinen pauschalen Abschiebestopp. Man wolle sich die Option offenhalten Straf- und Gewalttäter dorthin abzuschieben.

Flüchtlingsorganisationen gehen davon aus, dass an diesem Mittwoch die dritte vom Bund geleitete Sammelabschiebung nach Afghanistan ansteht. Bislang gab es je eine Sammelabschiebung im Dezember und Januar.