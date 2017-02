Nach Bund-Länder-Gipfel Scharfe Kritik an Abschiebeplänen

Härtere Strafen, schärfere Kontrollen, Abschiebezentren: In 15 Punkten haben sich Bund und Länder auf strengere Asylregeln geeinigt. Im Kern geht es darum, die Ausreise von Flüchtlingen ohne Bleibeperspektive zu erleichtern. Vor allem Vertreter von SPD und Union feiern sich für den jüngsten Gipfelkompromiss.

Justizminister Heiko Maas (SPD) sagte: "Nur wenn wir unsere Regeln durchsetzen, werden wir die Akzeptanz für Zuwanderung dauerhaft erhalten." Wer ausreisepflichtig sei, "muss unser Land auch verlassen". Hessens Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) sprach von guten Beschlüssen, die saarländische Regierungschefin Annegret Kramp-Karrenbauer (CDU) von einem "wichtigen Schritt".

Bodo Ramelow hingegen wehrt sich gegen die Pläne. "Wir sind nicht bereit, Wahlkampfmanöver der großen Koalition mitzumachen", sagte Thüringens Ministerpräsident der "Berliner Zeitung". Das Bundesland des Linken-Politikers hatte in einer Protokollnotiz Kritik an den Plänen und dem Verfahren geübt.

Staatskanzleichef Benjamin-Immanuel Hoff (Linke) sagte, viele der beschlossenen Punkte seien nicht umsetzbar und könnten die Zahl der Rückkehrer nicht erhöhen. Stattdessen würden Anreize zur Integration durch den steigenden Abschiebedruck genommen. Die Pläne spielten der AfD in die Karten.

Kritik von Pro Asyl

Scharfe Kritik kam auch von Pro Asyl. "Deutschland soll sich vom Aufnahmeland zum Abschiebeland entwickeln", erklärte Günter Burkhardt, Geschäftsführer der Menschenrechtsorganisation. "Es irritiert, dass ein solch weitreichender Beschluss der Ministerpräsidenten ohne ausführliche öffentliche Diskussion, ohne Beteiligung der gewählten Abgeordneten in Bund und Ländern, gefasst wird."

Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hatte am Donnerstagabend nach dem Treffen mit den Ministerpräsidenten im Kanzleramt angekündigt, es solle zeitnah ein Gesetzentwurf zur besseren Durchsetzung der Ausreisepflicht kommen. Unter anderem solle die Abschiebehaft für Ausländer erleichtert werden, "von denen eine erhebliche Gefahr für Leib und Leben Dritter" ausgeht. Zudem sollen Abschiebungen möglichst direkt aus den Erstaufnahmeeinrichtungen erfolgen.

Außerdem setze die Bundesregierung sehr stark auf freiwillige Ausreisen, die mit Starthilfen in den Heimatländern kombiniert würden, fügte Merkel hinzu. Weitere Punkte des Maßnahmenkatalogs sind die erleichterte Überwachung von Gefährdern und eine eingeschränkte Bewegungsfreiheit für Asylbewerber, die ihre Abschiebung durch vorsätzlich falsche Angaben verhindern wollten. Um die Identität eines Flüchtlings klären zu können, soll künftig auch das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (Bamf) auf Smartphones und SIM-Karten zugreifen können.

"Wir rufen dazu auf, in Länderkoalitionen und auch im Bundestag sich intensivst mit diesen politischen Beschlüssen zu befassen und sich der Abschiebemaschine, die menschliche Folgen außer Acht lässt, entgegenzustellen", erklärte Pro-Asyl-Chef Burkhardt. Abschiebungen und "erzwungene freiwillige Ausreisen" in Kriegs- und Krisengebiete wie zum Beispiel nach Afghanistan seien inakzeptabel. "Wir appellieren an Asylsuchende und die Vormünder von asylsuchenden Jugendlichen, nicht voreilig Asylanträge aufgrund staatlicher Prämien zurückzuziehen."