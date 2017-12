Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche SPD sucht Mehrheit gegen Paragraf 219a

"Der Paragraf 219a passt nicht mehr in die Zeit": Die SPD will das Werbeverbot für Schwangerschaftsabbrüche kippen - gemeinsam mit Grünen, Linken und der FDP. In der Union dürften das viele als unfreundlichen Akt werten.