Abzocke bei Pakistanern "Wir bewahren Sie vor der Abschiebung - für 2000 Euro"

Ahmed Iftekhar ist überrascht, als er einen Anruf von der pakistanischen Botschaft bekommt. Der Anrufer stellt sich als Mitarbeiter der diplomatischen Vertretung vor. Iftekhar, der seit 1986 in Hannover lebt, hat kürzlich die Verlängerung seines pakistanischen Passes beantragt. Also wird es da wohl eine Rückfrage geben, denkt er sich. Aber der Anrufer sagt in fließendem und akzentfreiem Urdu, es drohe seine Ausweisung aus Deutschland und womöglich Gefängnis.

Iftekhar ist verunsichert. Muss er zurück nach Pakistan? Trifft es in der aufgeheizten Stimmung, wo alle über Flüchtlinge und Zuwanderer reden, ihn? Der Mann am Telefon beruhigt ihn. "Wir können Ihnen helfen, Sie vor einer Abschiebung zu bewahren", sagt er. "Das kostet allerdings Geld, und zwar 2000 Euro." Das Geld solle er aber nicht überweisen, sondern in Form von iTunes-Karten bezahlen. Er solle Karten in diesem Wert kaufen und die Codes per Telefon durchgeben.

Mahir Ahmad, der Neffe von Iftekhar, erzählt, sein Onkel habe aus Angst vor einer bevorstehenden Abschiebung seine verfügbaren Ersparnisse - 1100 Euro - genommen und dafür iTunes-Karten gekauft. Mehrmals riefen Männer an, um über die drohende Entwicklung zu sprechen und das Geld einzufordern. Jedes Mal wurde die Telefonnummer der pakistanischen Botschaft in Berlin mitgeschickt. "Es waren insgesamt drei verschiedene Anrufer", sagt Ahmad. Der Onkel gab die Codes durch. Erst später kam der Familie der Verdacht, dass es sich um einen Betrug handeln könnte.

Anrufer waren wahrscheinlich Bedienstete der Botschaft

Nach Angaben der pakistanischen Botschaft hat es tatsächlich mehrere Anrufe dieser Art gegeben. Wie viele genau, sei noch unklar. In manchen Fällen seien 2000 Euro, in anderen sogar 3000 Euro verlangt worden. "Wir bedauern die Angelegenheit sehr", sagt ein Diplomat auf Nachfrage. "Wir können noch nicht mit Gewissheit sagen, ob der Betrug von einem oder mehreren unserer Mitarbeiter ausgeht oder ob es jemand anderes war, der unser Computersystem gehackt hat." Allerdings gehe man derzeit davon aus, dass es sich "wahrscheinlich" um Bedienstete der Botschaft handele. Man habe die Polizei eingeschaltet, die in der Sache ermittle.

Auf ihrer Facebook-Seite schreibt die Botschaft von den "irreführenden Anrufen" an "Mitglieder der (pakistanischen) Gemeinde" in Deutschland, bei denen die Telefonnummer der Vertretung auf dem Telefondisplay erscheine. Man weise darauf hin, dass die Botschaft solche Anrufe nicht tätige. Sollte also jemand anrufen und vor "Deportation/legalen Problemen" warnen, möge man bitte vorsichtig sein und den Anweisungen solcher Anrufer nicht folgen.