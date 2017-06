AfD im Umfragetief Der Hilferuf

Für das AfD-Spitzenpersonal ist derzeit der Blick auf die Umfragen für die nahende Bundestagswahl alarmierend. Die Partei nähert sich der Fünf-Prozent-Hürde, von oben. Seit Jahresbeginn hat sich die AfD im SPON-Wahltrend von 13 auf nur noch 7,7 Prozent verschlechtert.

Käme die Partei am 24. September nicht in den Bundestag - es wäre womöglich der Beginn ihres Endes. Alle die bisherigen Erfolge bei 13 Landtagswahlen sollten ja nur der Vorläufer für den Durchbruch im Bund sein.

Der aber ist gefährdet.

Nun wendet sich das Spitzenduo Alexander Gauland und Alice Weidel an diesem Mittwoch mit einem ungewöhnlichen Video an die Parteibasis. Anlass ist der jüngst bekannt gewordene Chatdialog einer AfD-Basisgruppe, an der sich auch Sachsen-Anhalts Fraktionschef André Poggeburg mit Einträgen wie "Deutschland den Deutschen" beteiligte - eine Parole der rechtsextremen NPD. Gauland und Weidel hatten im Bundesvorstand dafür gesorgt, dass Poggenburg abgemahnt wurde.

Im Video geht Gauland darauf indirekt ein: Die Wähler der AfD wollten "keine dumpfen Parolen, sie wollen keine Skandale, unsere Wähler wollen eine laute, aber konstruktive Oppositionsarbeit". Es sei nun Aufgabe der AfD-Kandidaten, Vorstandsmitglieder und Abgeordneten, "dieses Fundament des Vertrauens nach außen zu repräsentieren". Und Weidel erinnert die Basis daran, worum es geht: "Dieses Jahr wird das härteste Jahr, aber auch die größte Chance in der Geschichte der AfD".

Was Gauland und Weidel da machen, ist offensichtlich: Sie rufen um Hilfe.

Intern geben sich die beiden keinen Illusionen zum Zustand ihrer Partei hin. Seit dem Kölner AfD-Parteitag im April, der zur Wahl des Spitzenduos führte und auf dem die Parteivorsitzende Frauke Petry an den Rand gedrängt wurde, wirkt die Partei führungslos.

Petry, die kürzlich ihr fünftes Kind bekam, hat seitdem an keiner Sitzung des Bundesvorstandes mehr teilgenommen, auch von Telefonschalten - bis auf eine Sonderschalte - hielt sie sich fern. Petrys Ko-Vorsitzender Jörg Meuthen nahm zuletzt auch nicht immer an allen Gremiensitzungen teil, hält aber Kontakt zum Spitzenduo. Das Vakuum an der Spitze versuchten Gauland und Weidel zu füllen neben den Wahlkampfterminen, die sie sonst noch bestreiten.

Petrys Zurückhaltung fällt auf. Umso mehr überraschte ihre Erklärung nach einem Treffen der AfD-Fraktionschefs in Mainz, in der sie zur Geschlossenheit aufrief. Das war ihr erster vernehmbarer Auftritt seit dem Parteitag. "Es ist kein Geheimnis, dass viele unserer potenziellen Wähler in den letzten Monaten tendenziell zur FDP und CDU abgewandert sind", beschrieb sie die Lage ihrer Partei. "Hier kann die AfD mehr. Wir dürfen uns eben nur nicht von einigen wenigen Stimmen dominieren lassen", fügte sie mit Blick auf die Auseinandersetzungen um Poggenburg und den Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke an.

Es knirscht gewaltig

Gegen Höcke hatte der Bundesvorstand auf maßgebliches Betreiben Petrys - und ohne Zustimmung des Höcke-Verbündeten Gauland - im Frühjahr einen Ausschlussantrag auf den Weg gebracht. Die Sache liegt derzeit vorm Thüringer AfD-Schiedsgericht.

In der Partei also knirscht es gewaltig - und gleich an mehreren Ecken. Petry und ihr Ehemann, AfD-NRW-Chef Marcus Pretzell, halten an ihrem Konzept eines "realpolitischen Kurses" fest, das Petry auf dem Parteitag in Köln nicht durchsetzen konnte.

REUTERS AfD-Politiker Petry, Pretzell, Meuthen

Zuletzt wäre der Bruch zwischen Petry-Pretzell und dem Rest der Partei fast öffentlich dokumentiert worden: In der nordrhein-westfälischen AfD-Faktion hatte es - zum Entsetzen von Gauland und Weidel - Überlegungen gegeben, den CDU-Ministerpräsidenten Armin Laschet mitzuwählen. Der "Stern" berichtete sogar von einer Probeabstimmung, bei der 14 von 16 AfD-Abgeordneten für Laschet gestimmt haben sollen.

Wäre es im Landtag dazu gekommen, hätte es das die Wahlkampfstrategie auf den Kopf gestellt, so die interne Analyse: Der Christdemokrat ist schließlich ein vehementer Verteidiger der Flüchtlingspolitik von Angela Merkel. Gerade aber die Politik der Kanzlerin greift die AfD ja massiv an - mit dabei stets Pretzell und Petry. Schließlich sicherte Pretzell intern zu, dass die AfD-Fraktion in NRW nicht für Laschet stimmen würde - und so kam es auch am Dienstag in Düsseldorf.

Von einer strukturell "anarchischen" Partei ist intern die Rede - jeder wolle mitreden, jeder mache, was er wolle.

Beispielgebend ist hierfür eine Wahlkampagne, die der Werber Thor Kunkel für den Bundestagswahlkampf entworfen hatte mit Slogans wie "Neue Deutsche? Machen wir selber" oder "Burka? Ich steh mehr auf Burgunder". Sie fiel jedoch bei mehreren Landesverbänden durch. Zu unseriös, die AfD mache sich lächerlich, lauteten die Argumente.

Petrys Probleme in Sachsen

Jetzt gibt es kein einheitliches Bild im Bundestagswahlkampf: Die AfD in Brandenburg, Bayern und Baden-Württemberg will auf Plakate zurückgreifen, die vom bayerischen Vorstand kommen und mit Slogans wie "Grenzen schützen!" oder "Kinder! Machen!Spaß!" eher den traditionellen Sound der AfD transportieren.

Und so geht es auch anderswo weiter: Das Spitzenduo staunte nicht schlecht, als es kürzlich erfahren musste, dass die Landesverbände Hessen und Schleswig-Holstein ihre Listen für die Bundestagswahl noch nicht bei den Landeswahlleitern eingereicht haben, auch in Niedersachsen gab es jüngst Probleme, die noch nicht gänzlich ausgestanden sind.

Verzwickt ist auch die Lage für Petry in ihrem eigenen Landesverband. Auf den 9. Juli ist ein AfD-Kreisparteitag in ihrem Wahlkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge terminiert, auf dem sie möglicherweise ihr Direktmandat für den Bundestag verlieren könnte - interne Rivalen vom äußersten rechten Flügel hatten zuletzt mehrere Abwahlanträge formuliert.

Derzeit wird hinter den Kulissen versucht, einen solchen Showdown zu verhindern, der auf die Gesamtpartei abfärben würde. Auch Weidel und Gauland haben kein Interesse an einer Demontage des bekanntesten Gesichts der AfD. Hinzu kommt das drohende Ermittlungsverfahren der Staatsanwaltschaft Dresden gegen Petry wegen Meineids, das möglicherweise durch die Aufhebung der parlamentarischen Immunität Ende August eingeleitet wird.

Drei Wochen vor der Bundestagswahl würden damit Petry und die AfD einmal mehr negative Schlagzeilen produzieren.