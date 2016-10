AfD-Wiedervereinigung in Baden-Württemberg Die Geister vom Titisee

Wenig Zeit? Am Textende gibt's eine Zusammenfassung.

Fünf Männer sitzen nebeneinander am Kopfende des Sitzungssaals, sie wirken ein wenig ausstaffiert mit ihren dunklen Anzügen und Krawatten. Als ginge es gleich auf eine Familienhochzeit oder eine Taufe. Es soll ein feierlicher Tag für die AfD in Baden-Württemberg sein: Nach drei Monaten der Spaltung verkündeten die beiden Fraktionen der Partei im Stuttgarter Landtag am Dienstag ihre Wiedervereinigung.

Der neue Fraktionschef wird der alte sein: Jörg Meuthen, zugleich Bundessprecher der Partei. "Als Schaufensterfigur würde ich mich nicht zur Verfügung stellen", sagt Meuthen. Doch schon das Sitz-Arrangement macht deutlich, dass der Chef in seiner Fraktion künftig stark eingehegt sein wird.

Meuthen stehen vier Stellvertreter zur Seite, die anderen Herren in den dunklen Anzügen: Emil Sänze, Bernd Gögel, Rüdiger Klos und Rainer Podeswa. Nur Podeswa war Meuthen gefolgt, als dieser zwischenzeitlich aus der Fraktion austrat, den anderen darf man ein gehöriges Maß an Meuthen-Skepsis unterstellen.

Künftig werde ein "kooperativer Führungsstil" herrschen, so formuliert es Sänze. Die Aufgaben würden innerhalb des Gremiums verteilt, außerdem werde demokratisch entschieden. Meuthen gibt noch gleich bekannt, dass er auf ein anderes, nachrangiges Amt verzichtet, aus Termingründen: Er werde künftig nicht mehr zusätzlich Landessprecher seiner Partei sein.

Der "gute Geist vom Titisee"

Im Landtag sei man künftig wieder "die größte Oppositionspartei", erklärt Meuthen, sichtlich zufrieden. Er werde künftig mit jedem Fraktionskollegen und jeder Fraktionskollegin "vertrauensvoll zusammenarbeiten", auch mit solchen Abgeordneten, die er in der Vergangenheit kritisiert hatte.

Mit Meuthens Konzessionen geht eine dreimonatige Zeit zu Ende, in der die AfD im Landtag von Stuttgart zwei Fraktionen stellte. Anfang Juli war Meuthen aus der Fraktion ausgetreten. 13 Kollegen folgten ihm, sie gründeten die Fraktion Alternative für Baden-Württemberg (ABW).

Auslöser des Streits war die Frage, wie die Fraktion mit antisemitischen Schriften ihres Abgeordneten Wolfgang Gedeon umgehen solle. Meuthen plädierte für einen Ausschluss, andere wollten die Beiträge Gedeons erst genauer auf ihren antisemitischen Gehalt prüfen lassen.

Obwohl Gedeon kurz danach seinen Austritt erklärte, blieben die Fraktionen gespalten. Ein Mediator musste her, gemeinsam ging man in dem Schwarzwaldort Titisee-Neustadt in Klausur. Dort wurden auch die Personalien geregelt, so wie sie die AfD nun mit der Fusion offiziell beschlossen hat. Meuthens Stellvertreter beschwört denn auch den "guten Geist von Titisee".

Formal löst sich die Meuthen-Gruppierung ABW auf, die Abgeordneten treten wieder in die zwischenzeitlich geschrumpfte AfD-Fraktion ein. Durch die Auflösung muss die ABW Gelder in Höhe von über 200.000 Euro an das Land Baden-Württemberg zurückzahlen. Man habe aber keine Steuergelder verschwendet, betont die Fraktionsspitze. Es seien keine Dienstautos bestellt oder Fahrer eingestellt worden.

Kein Minderheitenschutz

Mit einem weiteren Vorstoß ist die AfD vorerst gescheitert: Der Landtag von Baden-Württemberg wird wohl keinen Untersuchungsausschuss für Linksextremismus einsetzen, so wie es die AfD fordert. Den entsprechenden Antrag brachten die beiden Fraktionen gemeinsam ein, zwei Fraktionen sind für einen solchen Schritt notwendig.

In einer gutachterlichen Stellungnahme präzisiert die Landtagsverwaltung jedoch: Es seien unterschiedliche Fraktionen gemeint, eine entsprechende Klarstellung inzwischen in das Gesetz für Untersuchungsausschüsse eingearbeitet. Mit der Fusion entfalle außerdem der Antragsteller.

Fazit: "Der Antrag ist zulässig, aber nicht minderheitengeschützt. Der Landtag ist frei in seiner Entscheidung, ob er den Antrag beschließt oder nicht." Grüne, CDU, SPD und FDP werden wohl ablehnen, die AfD will für diesen Fall vor den Staatsgerichtshof ziehen.

Wie sich die Wiedervereinigung auf seine Karriere auswirke, wird Meuthen gefragt. Er werde seine Position als Fraktionsvorsitzender voll ausfüllen, sagt der AfD-Politiker, auch wenn es von verschiedenen Seiten "einen Sog für mich nach Berlin" gebe. Die Fusion sei positiv für die Bundes-AfD. Mit seiner Ko-Sprecherin Frauke Petry habe er allerdings noch nicht gesprochen: "Wir sind alle sehr beschäftigt."

