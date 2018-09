Junge Alternative Bremer Verfassungsschutz beobachtet AfD-Jugendorganisation

Der Bremer Verfassungsschutz nimmt den AfD-Nachwuchs ins Visier. Die Junge Alternative werde seit der vergangenen Woche beobachtet, teilte der Bremer Senat mit. Am Nachmittag wolle Innensenator Ulrich Mäurer (SPD) das Vorgehen erläutern.

Auch das niedersächsische Innenministerium will sich am Nachmittag zur Jungen Alternative äußern. Thema sei eine "aktuelle Maßnahme der niedersächsischen Sicherheitsbehörden in Zusammenhang mit der Jugendorganisation der AfD Niedersachsen". Nach SPIEGEL-Informationen wird Innenminister Boris Pistorius (SPD) verkünden, dass Niedersachsen die Junge Alternative fortan vom Verfassungsschutz beobachten lässt. Landeschef Lars Steinke war zuletzt abgesetzt worden, nachdem er den Hitler-Attentäter Claus Schenk Graf von Stauffenberg als Verräter bezeichnet hatte.

Der sächsische Verfassungsschutz rechnet dagegen nicht mit einer baldigen Entscheidung darüber, ob die AfD wegen rechtsextremer Tendenzen beobachtet werden soll. "Im Augenblick ist es noch viel zu früh, sich überhaupt dazu zu äußern", sagte Sprecher Martin Döring. Im Übrigen sei es eine Daueraufgabe des Verfassungsschutzes, sich mit Anhaltspunkten für extremistische Bestrebungen auseinanderzusetzen.

SPD und Grüne fordern eine bundesweite Überwachung der AfD durch den Verfassungsschutz. "Die AfD hat sich offen zu rechtem Gedankengut bekannt. Wenn jemand diesen Staat bedroht, muss er beobachtet werden", sagte SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil. Die AfD habe "ihre bürgerliche Maske endgültig fallen gelassen", sagte SPD-Chefin Andrea Nahles. Sie sei "zur Vorfeldorganisation von Rassisten und Faschisten" geworden.

Vertreter von CSU und Linken zeigten sich skeptisch. Bayerns Ministerpräsident Markus Söder regte die Beobachtung einzelner AfD-Funktionäre an.