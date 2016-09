AfD in Mecklenburg-Vorpommern Rechts außen bestens aufgestellt

Matthias Manthei, 44, Richter. Der Ko-Parteichef soll Fraktionsgeschäftsführer werden. Er baute die Junge Union in Anklam auf, bevor er nach Münster zum Studium ging, in Bonn sein Referendariat absolvierte und im Jahr 2000 in seine Heimat zurückkehrte. Warum er sich von der CDU abgewendet hat? Weil ihn vieles an die alte DDR erinnert habe, sagt er. Im Wahlkampf hielt Manthei sich merklich zurück.

Allerdings verteidigte er 2014 das Vorgehen der AfD im Kreistag von Vorpommern-Greifswald, bei der diese einen Antrag der rechtsextremen NPD gegen das Kirchenasyl für einen Flüchtling in Wolgast unterstützte. "Wir interessieren uns ausschließlich für die Sache und nicht für Ideologien", sagte Manthei damals.