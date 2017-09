AfD-Kandidaten Alles, was rechts ist

Für die hessische AfD will die Juristin Mariana Harder-Kühnel in den Bundestag einziehen. Im Wahlkampf gelang es ihr, ein Selfie mit dem SPD-Kanzlerkandidaten Martin Schulz zu machen - das sie prompt im Netz verbreitete. Im Frühjahr hatte sie behauptet, Schulz sei für ein Europa der ungeschützten Außengrenzen und für eine Migration ohne Limit verantwortlich. In ihrem Heimatwahlkreis tritt sie gegen den CDU-Generalsekretär Peter Tauber an. Die dreifache Mutter, die über ein Jahrzehnt in einem internationalen Beratungsunternehmen in Frankfurt am Main und in einer Fachkanzlei gearbeitet hat und nun in einer Familiensozietät arbeitet, gibt sich moderat, beherrscht aber auch den typischen AfD-Sound: Wer unberechtigt hier sei, müsse gehen, sie wolle "die Freiheit und Sicherheit der Frauen und Mädchen in Deutschland bewahren".