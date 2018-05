Verfassungsgericht AfD klagt gegen Merkels Flüchtlingspolitik

Mit ihrer Kritik an Angela Merkel und der Flüchtlingspolitik hat es die AfD in den Bundestag geschafft. Kaum ein Redebeitrag, in dem ihre Vertreter in- und außerhalb des Bundestags nicht die Kanzlerin attackieren. Zuletzt war es Fraktionschefin Alice Weidel, die während der Haushaltsdebatte wegen einer Passage zur Flüchtlingspolitik vom Bundestagspräsidenten gerügt wurde.

Um die Flüchtlingspolitik geht es auch bei einer Organklage, die die Bundestagsfraktion Mitte April beim Bundesverfassungsgericht eingereicht hat. Mittlerweile wurde der Eingang in Karlsruhe bestätigt, gibt es für die 99 Seiten umfassende Schrift ein Aktenzeichen - "2 BvE 1/18." Am Freitag wurde die Klage in Berlin Journalisten vorgestellt. Seiner Partei gehe es darum, die "Herrschaft des Unrechts" feststellen zu lassen, so der Justitiar der Fraktion, Stephan Brandner, eines Vertreters des rechten Flügels der AfD.

Diese Formulierung hatte 2016 auch CSU-Chef Horst Seehofer benutzt. Die AfD sieht sich folglich mit ihrer Organklage als heimliche Erbin der CSU. "Wir setzen um, was Herr Seehofer angekündigt, aber nicht umgesetzt hat", formulierte es Brandner süffisant.

Konkret geht ihm und seiner Partei darum, die Bundesregierung durch die obersten Richter rügen zu lassen, weil diese aus AfD-Sicht in der Flüchtlingspolitik die Mitwirkung des Bundestags übergangen hat. Der zweite Parlamentarische AfD-Fraktionsgeschäftsführer Jürgen Braun begründete die Klage so: Es gebe im Grundgesetz keine "diktatorische Kanzlerin", wesentliche Entscheidungen wie die Flüchtlingspolitik müssten im Parlament entschieden werden.

Sollte die Klage Erfolg haben, behauptete Brandner, könne diese "die Welt verändern", Merkel müsste sich dann für ihr verfassungswidriges Verhalten rechtfertigen, wäre im "Nullkommanichts" weg. Brandner, ein Vertreter des rechten Flügels in der AfD, ist für solche Provokationen bekannt. Über die tatsächlichen Aussichten der Klage hingegen sagen sie nichts.

Rechtliche Hürden

Getty Images AfD-Politiker Brandner und Weidel

Die Organklage ist ein übliches Instrument, es bezeichnet Streitigkeiten zwischen obersten Bundesorganen, bei denen es um Rechte und Pflichten aus dem Grundgesetz geht. Ob die AfD-Fraktion allerdings Erfolg haben wird, ist zumindest zweifelhaft.

Unter anderem dürfte allein die Frage der Zulässigkeit der Klage - die im Verfassungsrecht stets zu prüfen ist - Schwierigkeiten aufwerfen. Das Problem wird vom Staatsrechtler Ulrich Vosgerau, der die Klage für die AfD-Fraktion formulierte und wiederholt auf Parteitagveranstaltungen als Gast auftrat, selbst ausführlich über mehrere Seiten behandelt. Denn die AfD will mit ihrer Klage auch die Grenzöffnung vom Sommer 2015 erfassen - zu diesem Zeitpunkt aber war die Partei noch gar nicht im Bundestag. Juristisch existiert die AfD-Fraktion erst seit der Konstituierung des Bundestags am 24. Oktober 2017, was auch Vosgerau festhält.

Hinzu kommt: Im Verfassungsgerichts-Gesetz ist eine Organklage binnen sechs Monaten nach Bekanntwerden ("Kenntnisnahme") der beanstandeten Maßnahme zu erheben. Vosgerau sieht das Problem, argumentiert aber in seiner Schrift, seit dem Sommer 2015 gebe es in der Flüchtlingspolitik eine "andauernde Verletzung der Rechte des Bundestags".

Die AfD-Fraktion, die "prozessstandhaft" für die Verletzung der Rechte des gesamten Bundestags klagt, erklärt nun, das Parlament sei ein "ständig bestehendes Verfassungsorgan", dessen "Identität" einer gesetzgebenden Körperschaft durch die Neuwahl ihrer Mitglieder "nicht berührt" werde. Ob die AfD mit dieser "Kontinuitätstheorie" in Karlsruhe durchkommt, bleibt abzuwarten.

FDP-Forderung nach Bamf-Ausschuss bringt AfD in Zwickmühle

DPA FDP-Chef Lindner, Grünen-Politikerin Göring-Eckardt

Klar ist: Mit ihrem Anti-Merkel-Kurs wird die AfD unabhängig vom Erfolg ihrer Klage weitermachen.

Vor Monaten kündigte AfD-Fraktionsvize Beatrix von Storch einen Antrag für einen Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingspolitik der Kanzlerin an. Dieser soll, so AfD-Justitiar Brandner am Freitag, "in nächster Zeit eingereicht" werden. Doch für eine Einsetzung bräuchte die AfD mindestens 25 Prozent der Abgeordneten des Bundestags, ist also auf die Hilfe der anderen Oppositionsfraktionen angewiesen. Das aber ist aus Sicht Brandners unwahrscheinlich angesichts des bisherigen Verhaltens der anderen Fraktionen. "Es liegt nicht auf der Hand, dass er eingesetzt wird", erklärte er.

Gräbt die FDP der AfD ihr Lieblingsthema ab?

Der AfD droht unterdessen, ihr Dauerthema von anderer Seite abhanden zu kommen. FDP-Chef Christian Lindner hatte im Frühjahr 2017, noch zu Zeiten der außerparlamentarischen Opposition, überraschend einen Untersuchungsausschuss zur Flüchtlingspolitik angekündigt, ließ sich aber dazu in den vergangenen Monaten nicht mehr konkret vernehmen.

Stattdessen fordert er in dieser Woche die Einsetzung eines Untersuchungsausschusses, der sich mit den Verfehlungen des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) beschäftigen soll. Den Ausschuss allerdings will Lindner, wie er "Focus Online" jetzt erklärte, zum Anlass nehmen, um auch "die gesamte Flüchtlingspolitik der Bundesregierung seit 2014" zu behandeln. In der Frage der Einsetzung des Bamf-Ausschusses will sich die FDP vor allem mit Grünen und Linken besprechen.

Die AfD steht plötzlich vor einem Problem: Soll sie einem Antrag der FDP für einen Bamf-Ausschuss zustimmen? Fraktionsgeschäftsführer Braun sprach am Freitag von der "Lindner-Show-Partei", die sich an Versprechen aus dem Wahlkampf erinnere. Und erklärte zugleich: "Wir bieten uns an, bei sinnvollen Maßnahmen mitzuwirken".