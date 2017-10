Anklage wegen Meineids-Affäre Petry bestreitet absichtliche Falschaussage

Die frühere AfD-Vorsitzende Frauke Petry hat in der Meineids-Affäre einen Irrtum eingeräumt. Die parteilose Politikerin betonte aber, sie habe nicht absichtlich eine falsche Aussage gemacht.

"Die Anklage wirft mir zu Unrecht vor, vorsätzlich etwas Falsches gesagt zu haben", sagte Petry: "Zutreffend ist, dass ich meine Erinnerungen wiedergegeben habe." Von der Möglichkeit, ihr den Inhalt des Darlehensvertrags vorzuhalten, habe der Ausschuss damals leider keinen Gebrauch gemacht. "Ich hätte meinen Irrtum auf Vorhalt selbstverständlich korrigiert", sagte Petry. Dies habe der Ausschussvorsitzende aber offenbar verhindern wollen, "um meinen Irrtum politisch gegen mich nutzen zu können".

Die Staatsanwaltschaft Dresden hatte zuvor wegen des Verdachts auf Meineid Anklage gegen Petry erhoben. Ihr wird vorgeworfen, am 12. November 2015 vor dem Wahlprüfungsausschuss des sächsischen Landtags zu Darlehen für die Finanzierung des Landtagswahlkampfes 2014 falsch ausgesagt und diese Angaben beeidet zu haben. Petrys parlamentarische Immunität war in der Folge bereits Ende August aufgehoben worden (Lesen Sie hier den Überblick: Was Frauke Petry jetzt droht.)

Petry war in der vergangenen Woche aus der sächsischen Landtagsfraktion und der AfD ausgetreten. Sie gehört dem Bundestag als fraktionslose Abgeordnete an. Mittlerweile hat auch ein zweiter AfD-Politiker die Bundestagsfraktion seiner Partei verlassen.