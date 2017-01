AfD und Höcke-Beschluss Rechtsaußen gegen Rechtsdraußen

Björn Höcke ist wieder einmal davongekommen. Seine Dresdner Rede, in der er eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" verlangt hatte, wird keine unmittelbaren Konsequenzen haben. Der Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef bleibt in der Partei.

Woanders wäre Höcke wohl längst abgestraft worden. Nicht so in der AfD. In einer dreistündigen Telefonschalte fanden die Mitglieder des Bundesvorstands einen dehnbaren Kompromiss: Zwar werden Ordnungsmaßnahmen für "erforderlich" gehalten, auch prüfe man derzeit "alle rechtlichen und politischen Gesichtspunkte, die dabei zu bedenken sind". Noch am Freitag hatten Parteichefin Frauke Petry und das Vorstandsmitglied Alice Weidel für einen raschen Ausschluss Höckes im Bundesvorstand gekämpft.

Höcke muss nach dem heutigen Beschluss mit einer Ordnungsmaßnahme rechnen, doch ob es lediglich eine Abmahnung oder sogar doch am Ende ein Ausschluss ist - das alles bleibt unklar. Höcke hat viele Anhänger in der Partei, vor allem in den Parteigerichten, die im Falle eines Ausschlusses tätig würden. Das wurde zuletzt im Streit über mutmaßliche NPD-Kontakte zum saarländischen AfD-Landesvorstand deutlich. Höcke hatte die von Petry vorangetriebene Auflösung des Landesverbands kritisiert, das Bundesschiedsgericht das Vorhaben des Bundesvorstands aber kassiert. Höcke triumphierte.

Die AfD: Keine übliche Zuschreibung der Lagerkämpfe

Mit den sonst üblichen Zuschreibungen - linker oder liberaler gegen rechter oder konservativer Flügel - ist dem Streit um Höcke ohnehin als Beobachter nicht beizukommen. In der AfD gibt es eigentlich nur graduelle Unterschiede in der Frage, wie Wähler auch am ganz rechten Rand angesprochen werden sollen. In dieser Stimmungslage kann sich Höcke halten: Schon 2015 versuchte der damalige AfD-Chef Bernd Lucke, ihn wegen seiner Rechtsaußenäußerungen auszuschließen. Nachdem Lucke den Machtkampf gegen seine Kovorsitzende Petry verloren und ausgetreten war, sorgte Petry umgehend dafür, dass das vor dem Thüringer AfD-Landeschiedsgericht angestrengte Verfahren gegen Höcke eingestellt wurde. In der Allianz gegen Lucke hatte Höcke seinen Beitrag geleistet - Petry belohnte ihn mit dem Ende des Ausschlussverfahrens.

DPA AfD-Politiker Höcke nimmt am 23. Januar in Erfurt zum Beschluss des Bundesvorstands Stellung.

Höcke nutzte seinen Freiraum. Ende 2015 wurde er nach seinen Äußerungen zum "lebensbejahenden afrikanischen Ausbreitungstyp" vom Bundesvorstand lediglich "nachdrücklich" aufgefordert, "zu prüfen, inwieweit seine Positionen sich noch in Übereinstimmung mit denen der AfD befinden".

Deswegen lässt sich auch nicht aus dem jetzigen Konflikt ableiten, dass die Gegnerschaft Petrys gegen Höcke ein Zeichen dafür wäre, dass sich "gemäßigte Kräfte" in der Partei am Ende durchsetzen könnten. Vor fünf Monaten erklärte sogar Petry, es sei eine "unzulässige Verkürzung", wenn gesagt werde, der Begriff "völkisch ist rassistisch". Sie selbst benutze diesen Begriff zwar nicht, "aber mir missfällt, dass er ständig nur in einem negativen Kontext benutzt wird". Dass die Nationalsozialisten einst ihr Kampfblatt "Völkischer Beobachter" nannten, das war und ist für Petry offenbar kein Problem, um weit rechts stehende AfD-Mitglieder in der Partei und Anhänger außerhalb der eigenen Reihen anzusprechen.

Petry: Noch vor einem Jahr gegen Zusammenarbeit mit Front National

Diese Flexibilität zeigte Petry auch am Wochenende in Koblenz auf einem Treffen der rechtspopulistischen Parteien in Europa mit der Vorsitzenden des französischen Front National, Marine Le Pen, dem Vorsitzenden der niederländischen Freiheitspartei, Geert Wilders, und dem Parteisekretär der italienischen Lega Nord, Matteo Salvini. Organisiert hatte die Zusammenkunft Petrys Mann, der AfD-Europaabgeordnete und NRW-Landeschef Marcus Pretzell.

Petrys Rede enthielt Passagen, die an Höckes Aussagen erinnerten: Die Ziele der EU und ihrer Befürworter sei die "Homogenisierung der Völker oder ihre Durchmischung, ihre planlose und demokratielose Durchmischung, ihre Umwandlung". Niemand fordere, sagte sie unter dem Applaus der Gäste, "dass Ägypter, Saudis oder Nigerianer ihre Kultur ablegen und bunt werden sollen". Wer Petry seit drei Jahren beobachtet, der spürt: Sie kann sehr wandelbar sein, wenn es um ihr eigenes Überleben an der Spitze geht. Manche in der Partei sagen, sie sei "schlichtweg opportunistisch" und verweisen darauf, dass sie noch vor einem Jahr eine Zusammenarbeit mit dem Front National zurückgewiesen hatte. Die Partei aus Frankreich, schlussfolgerte Petry damals, sei in ihren wirtschaftspolitischen Vorstellungen "zu sozialistisch".

Heißt: Was sich in der AfD seit Monaten abspielt, ist weniger ein Lagerkampf als ein Streit ums schlichte politische Überleben an der Spitze. Die Kampflage lässt sich so verkürzen: Petry und Pretzell einerseits - und eine Gruppe von Männern auf der anderen Seite, vor allem Parteivize Alexander Gauland und Petrys Kobundesvorsitzender Jörg Meuthen. Beide sind mit Höcke im vergangenen Jahr eine Allianz gegen Petry eingegangen.

Sie mögen nicht alles teilen, was Höcke in Dresden erklärt hat, aber sie können nicht von ihm abrücken. Denn das hieße im Umkehrschluss eine Niederlage gegen Petry und Pretzell erlitten zu haben. Beide stimmten - wie auch der sachsen-anhaltische Landes- und Fraktionschef André Poggenburg - im Bundesvorstand gegen den heutigen Beschluss. Poggenburg sagte danach: "Ich stehe zu Höcke."

Gauland hatte noch erfolgslos für eine sofortige (sanfte) Ordnungsmaßnahme geworben, um damit den Schwebezustand zu beenden, erzählen Teilnehmer. Das wird auch aus Höckes Worten (er ist nicht Mitglied des Bundesvorstands) deutlich, mit denen er heute aus Erfurt die Entscheidung kommentierte: Er begrüße sie, bedauere jedoch, "dass dies noch keine endgültige Entscheidung ist". Von "einigen Parteifreunden", zielte Höcke namenlos auf Petry ab, sei die Diskussion über seine Rede "für innerparteiliche Machtkämpfe missbraucht" worden.

Höcke selbst hat aus dem Kampf gegen Petry unlängst eine Konsequenz gezogen - er kandidiert nicht für den Bundestag und muss sich damit nicht als Abgeordneter einer wahrscheinlichen AfD-Bundestagsfraktion einfügen, die möglicherweise von Petry geführt wird. Vor einer solchen Vorstellung graute dem Thüringer AfD-Chef - aus seinem Bundesland kann er seine Rolle besser ausspielen.

Es ist vielmehr die Partei, die nach dem heutigen Beschluss ein Problem hat: Weil alles in der Schwebe bleibt, wird sie sich womöglich im Verlaufe des Wahljahres mit dem Thema Höcke weiter beschäftigen müssen. Das könnte ihr schaden, wie manche in der Führung befürchten. Bislang allerdings haben die internen Streitigkeiten der AfD wenig anhaben können, in allen Umfragen liegt sie seit Monaten stabil weit über zehn Prozent.