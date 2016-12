IG-Metall-Chef Gewerkschaftschef erklärt AfD-Erfolg auch mit Agenda 2010

Der Vorsitzende der IG Metall erklärt den Erfolg der AfD auch mit der Agenda 2010. "Digitalisierung, Globalisierung und demografischer Wandel treffen auf eine Gesellschaft, die von Unsicherheit und Ungleichheit gekennzeichnet ist", sagte Jörg Hofmann dem "Tagesspiegel". Die "Prekarisierung, die gerade einen Teil der Arbeiterschaft betrifft", sei mit ursächlich für die Attraktivität der AfD.

Nach Angaben der Bundesregierung nimmt die Tarifbindung der Arbeitnehmer in Deutschland weiter ab, wie die "Saarbrücker Zeitung" unter Berufung auf einen Entwurf des Armuts- und Reichtumsberichts berichtet. Insgesamt würden in Westdeutschland derzeit noch rund 59 Prozent und in Ostdeutschland 49 Prozent aller Arbeitnehmer nach Tarif bezahlt. Den Angaben zufolge geht es mit der Tarifbindung im Westen schon seit den Siebzigerjahren bergab. Damals habe die Quote noch im Bereich von 90 Prozent gelegen.

Die AfD will für die Polarisierung und die Gewaltbereitschaft keine Schuld haben. Parteivize Alexander Gauland macht stattdessen dafür Angela Merkel verantwortlich. Die Kanzlerin habe durch die Griechenlandrettung und dadurch, dass sie eine Million Flüchtlinge ins Land gelassen habe, die Gesellschaft gespalten, erklärte Gauland. "Das hat eine Zunahme der Aggressivität ausgelöst, die auch ich spüre", sagte der Brandenburger Fraktionsvorsitzende, der im kommenden Jahr für den Bundestag kandidieren will, der dpa.

Vergleiche zwischen der heutigen Situation und der Spätphase der Weimarer Republik, als sich Nazi-Schlägertrupps mit linken Gruppen Straßenschlachten lieferten, seien unangebracht, betonte Gauland. "Wir haben keine Situation wie nach dem Ersten Weltkrieg und keine Situation wie kurz vor 1933", sagte er. Auch weil es der Bundesrepublik wirtschaftlich viel besser gehe. Dennoch sei festzustellen, dass die "Spaltung der Gesellschaft" zugenommen habe. Dies führe zu "Aggressionen und auch zu Regelverstößen". Die Sicherheitsbehörden hätten die Aufgabe, dem entgegenzutreten.