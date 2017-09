Neuer Bundestag So rechts ist die AfD-Fraktion

Mit Detlev Spangenberg kommt wohl ein weiterer Vertreter der sächsischen AfD und des rechten Flügels in den Bundestag. Er war einst in der CDU, später in der rechten Wählervereinigung "Arbeit-Familie-Vaterland", schließlich gründete er 2010 das "Bündnis für Freiheit und Demokratie", das auf seiner Internetseite für ein Deutschland in den Grenzen von 1937 warb. Der DDR-Bürger Spangenberg flüchtete in den Achtzigerjahren in die Bundesrepublik. Zuvor saß er in seinen Jugendjahren mehrere Monate nach einer misslungenen Flucht in Stasi-Untersuchungshaft. Während seines späteren Militärdienstes bei der NVA wurde er eine Zeit lang als "Geheimer Informator" unter dem Decknamen "Bruno" geführt. Die AfD-Fraktion in Sachsen bestätigte 2016 die frühere Stasi-Mitarbeit Spangenbergs.