Podcast "Stimmenfang" AfD im Wahlkampf - was bringt das neue Spitzenduo?

Die AfD will in den Bundestag - wie stark hat ihr der Streit auf dem Parteitag geschadet? Welche Rolle spielt Frauke Petry künftig? Unsere AfD-Experten Melanie Amann und Severin Weiland antworten in der neuen Folge des Politik-Podcasts "Stimmenfang".