AfD Gauland und Höcke werfen NRW-Landesverband Mauscheleien vor 

In der AfD ist der Machtkampf zwischen Anhängern von Parteichefin Frauke Petry und ihren Gegnern wieder offen ausgebrochen. Die Landesvorsitzenden von Brandenburg und Thüringen, Alexander Gauland und Björn Höcke, kritisierten in einer gemeinsamen Stellungnahme "Mauscheleien in Hinterzimmern", die dem Co-Landesvorsitzenden von Nordrhein-Westfalen und Lebensgefährten Petrys, Marcus Pretzell, zugeschrieben werden.

Die beiden AfD-Politiker reagierten damit auf einen Artikel des "Stern". Der hatte berichtet, Pretzell und seine Anhänger hätten bei der Aufstellung der Listenkandidaten für die Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen mit Absprachen ihnen genehme Parteimitglieder durchgesetzt.

DPA Marcus Pretzell,

Gauland und Höcke forderten deshalb eine Überprüfung. "Angesichts der vorliegenden Dokumente vom Listenparteitag scheint fraglich, ob bei der Kandidatenwahl alles mit rechten Dingen zugegangen ist", teilten Höcke und Gauland mit. Die Listenwahl solle deshalb von einem Schiedsgericht überprüft worden.

Pretzell selbst erklärte auf Anfrage, er sei nicht Mitglied dieser Gruppe. Der AfD-Landeschef war Anfang September in Soest mit 54 Prozent der Delegiertenstimmen zum Spitzenkandidaten für die Landtagswahl am 14. Mai gewählt worden.

Im Bundesvorstand gelten Petry und Pretzell als isoliert. Allerdings soll Petry von allen Spitzenfunktionären den größten Rückhalt an der Basis haben.

AfD will Protokolle erst auswerten

Der "Stern" berief sich in seinem Bericht auf eine Chatgruppe im Kurznachrichtendienst WhatsApp. Demnach wurden Wahlparteitage in Nordrhein-Westfalen über WhatsApp gesteuert. Die Delegierten seien dabei "lenkbares Stimmvieh" gewesen und hätten geheime Anweisungen der Gruppe bekommen, die sich aus Landesvorständen und anderen Funktionären zusammengesetzt habe. Es seien nur Kandidaten protegiert worden, die Pretzell gewogen seien.

Parteisprecherin Zillessen sagte, der NRW-Landesverband habe seit Samstag Kenntnis über die Äußerungen in der WhatsApp-Gruppe. Stil und Umgangston seien äußerst fragwürdig. Es handele sich aber nach erster Bewertung überwiegend um nachträgliche Kommentare zu den bereits vollzogenen Wahlvorgängen. "Wie wir damit in der politischen Bewertung umgehen, da sind wir noch in der Diskussion".

In der vergangenen Woche hatte der AfD-Bundesvorstand sich dafür entschieden, mit einem Team in den Bundestagswahlkampf zu ziehen - damit dürfte Parteichefin Frauke Petry nicht alleinige Spitzenkandidatin werden.