Streit in der NRW-AfD Rechts gegen rechts

Es ist ein veritabler Machtkampf, kurz vor einer der wichtigsten Landtagswahlen für die AfD. Im nordrhein-westfälischen Landesverband der Rechtspopulisten ringen sie seit Wochen um die Aufstellung der Liste für die Wahl im Mai 2017.

Auf der einen Seite steht Landeschef Marcus Pretzell, auf der anderen Vertreter des rechten Flügels. Es ist ein Kampf rechts gegen rechts.

Der Auslöser: Die jüngst vom "Stern" veröffentlichten Chatprotokolle einer internen WhatsApp-Gruppe, über die sich Anhänger Pretzells organisierten, um offenbar die Kandidatenkür der Rechtspopulisten zur Landtagswahl zu steuern. Pretzell selbst war nicht Mitglied der Gruppe, wie er versichert hat.

Die Veröffentlichung hat den Landesverband in schwere Turbulenzen gestürzt. Ausgang? Offen. Möglicherweise muss die Partei die gesamte Landesliste für die Landtagswahl noch einmal wählen. So zumindest will es eine Gruppe um den Vertreter des rechten Flügels, Thomas Matzke.

Seit einigen Tagen sammelt eine "Mitglieder-Initiative" Unterschriften für einen Sonderparteitag. Rund 250 müssten sie laut Satzung zusammenbringen. Man sei zuversichtlich, das Quorum bald zu erreichen, sagte Matzke dem SPIEGEL.

Das Vorstandsmitglied der "Patriotischen Plattform", einem Zusammenschluss der nationalkonservativen und völkischen Anhänger in der AfD, ist seit Längerem ein Gegenspieler Pretzells. Wie heftig dem NRW-Landeschef der Wind ins Gesicht bläst, wurde bei der Wahl auf Platz eins der Landesliste deutlich: Pretzell erhielt lediglich 53 Prozent der Stimmen - gegen einen unscheinbaren Kandidaten, der vom rechten Flügel um Matzke gestützt wurde.

Rechter Flügel fordert Konsensliste

Der interne Streit in NRW, dem bevölkerungsreichsten deutschen Bundesland, ist alles andere als eine regionale Posse. Es geht um künftigen Einfluss, auch AfD-Bundesvize Alexander Gauland und der Frontmann des rechten Flügels, der Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke, mischten sich in den NRW-Streit ein - was intern auch als Attacke gegen Frauke Petry gewertet wurde. Denn Petry ist nicht nur AfD-Chefin, sondern eben auch die Lebensgefährtin Pretzells.

Offiziell hat die Bundespartei bis jetzt nicht eingegriffen. Petrys Ko-Chef Jörg Meuthen erklärte, es finde in NRW ja eine "interne Klärung statt, insofern ist der Bundesvorstand gar nicht gefordert".

Bislang wurde auf mehreren AfD-Wahlversammlungen in Nordrhein-Westfalen erst ein Teil der Landesliste gewählt, bis Platz 40. Eine weitere Runde steht am 14. Januar in Euskirchen an. Der Plan ist, bis Platz 60 Kandidaten aufzustellen. Die ersten 30 Plätze gelten als sicher, sollte die AfD die Fünfprozenthürde bei der Landtagswahl deutlich überschreiten. Zuletzt erhielt sie in NRW in einer Infratest-Umfrage neun Prozent. Das war allerdings im Oktober, vor der Wahlaffäre.

Konkret werfen Matzke und Co. der Chatgruppe vor, sich Vorteile verschafft zu haben. "Absprachen gibt es in jeder Partei, auch über WhatsApp, was wir aber kritisieren, ist der Umstand, dass einige aus der Pretzell-nahen WhatsApp-Gruppe in der Zählkommission sowie Mitglieder im Landesvorstand waren und eine Mitarbeiterin der Landesgeschäftsstelle bei der Eingangssicherung zum Veranstaltungssaal tätig war", so Matzke.

Auf diesem Wege habe die Gruppe einen zeitlichen Vorsprung bei den Stichwahlen ihrer Kandidaten gehabt und zusätzlich den Saal - wie bei den Wahlgängen erforderlich - rechtzeitig zusperren lassen können. "Das führte dazu, dass von unseren Leuten zwischen zehn und 20 nicht mehr rechtzeitig zu einzelnen Wahlgängen kamen und vor der verschlossenen Saaltür standen", schildert Matzke die Folgen der WhatsApp-Absprachen.

Nun gab es wegen der Wahlaffäre bereits Rücktritte aus Gremien, zudem liegt dem Landesvorstand eine eidesstattliche Versicherung eines Mitglieds der Zählkommission vor, wonach fünf Stimmen vernichtet worden sein sollen.

"Offenbar Fehlwahrnehmung"

Für Ärger sorgt auch Pretzells bisheriger Umgang mit der Affäre. Nach einem Treffen von ihm und weiterer Vorstandsmitglieder mit dem Landeswahlleiter in Nordrhein-Westfalen hatte er erklärt: "Die bis dato aufgestellte Liste steht nach dem Ergebnis der Besprechung nicht infrage."

Doch das Büro des Landeswahlleiters dämpfte solchen Optimismus prompt und versicherte, die "wahlrechtliche Vorprüfung" sei derzeit nicht möglich, weil die AfD die nötigen Unterlagen noch nicht eingereicht habe.

Und nun? Eine neue Liste müsste bis spätestens Ende März aufgestellt und beim Landeswahlleiter abgegeben werden, der dann prüft, ob sie ordnungsgemäß zustande gekommen ist. Pretzell-Gegenspieler Matzke schlägt einen Kompromiss vor: Im Falle einer Neuwahl der Landesliste auf einem Sonderparteitag könnten die ersten drei Positionen einzeln gewählt werden; die hinteren Plätze dafür aber "in einer Konsensliste, bei der alle verschiedenen Strömungen in der Partei angemessen repräsentiert sind".

In Berlin wurde Petry in dieser Woche in der Bundespressekonferenz nach der Lage der AfD in Nordrhein-Westfalen gefragt. Ihre Antwort war kämpferisch: Man müsse sich "keine Sorgen" machen, dass die Listenaufstellung dort "nicht ordnungsgemäß" erfolgt sei, "alle anders lautenden Meldungen werden sich als Ente herausstellen".

Kommende Woche wollen Petry und Pretzell dann gemeinsam vor den Berliner Journalisten auftreten, um über den NRW-Wahlkampf zu sprechen.