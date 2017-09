Eklat nach Wahl Meuthen fordert Petry zum AfD-Austritt auf

"Ich würde Frau Petry empfehlen - nach dem, was sie heute getan hat - die Konsequenz zu ziehen und die Partei zu verlassen und ihr Parteiamt niederzulegen": So deutlich hat der Ko-Vorsitzende der AfD auf die Ankündigung seiner Amtskollegin Frauke Petry reagiert, künftig nicht der Bundestagsfraktion ihrer Partei angehören zu wollen, sagte Meuthen der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung".

Petry könne mit einem solchen Schritt "ein mögliches Parteiausschlussverfahren verkürzen". Zuvor hatten bereits andere AfD-Politiker Petry zum Parteiaustritt aufgefordert, unter anderem Vorstandsmitglied André Poggenburg.

Mit ihrem Verhalten habe die AfD-Chefin gezeigt, "dass sie keine Teamplayerin ist", sagte Meuthen weiter. Möglicherweise werde seine Ko-Parteichefin nun versuchen, eine eigene Fraktion zu gründen, was ihr aber nicht gelingen werde.

Die rechtspopulistische AfD war bei der Bundestagswahl am Sonntag mit 12,6 Prozent der Stimmen drittstärkste Kraft geworden. Petry gewann in Sachsen ein Direktmandat. Sie will künftig als Einzelabgeordnete im Parlament sitzen.

AfD-Vize Alexander Gauland sagte mit Blick auf eine mögliche zweite AfD-Fraktion: "Ich sehe nicht, dass Abgeordnete ihr [Petry, d. Red.] folgen werden." Auf der Pressekonferenz, in der Petry ihre Pläne verkündete, wiederholte Gauland seine am Wahlabend gemachte Beschreibung, die Partei sei ein "gäriger Haufen". Mit Blick auf Petry fügte er hinzu: "Jetzt ist halt jemand obergärig geworden, das passiert."