Medienbericht AfD-Jugend will jetzt gemäßigter wirken

Der Verfassungsschutz beobachtet die "Junge Alternative" (JA) in einigen Bundesländern. Auch der AfD-Bundesvorstand distanzierte sich bereits mehrmals von Rechtsextremen in den Reihen der eigenen Jugendorganisation - zuletzt am Montag dieser Woche. Selbst eine mögliche Trennung von dem Nachwuchsverband im Dezember wird diskutiert.

JA hat offenbar Selbstregulierungsmaßnahmen verfasst

Nun hat ein Großteil der Spitze der JA nach Informationen von "Süddeutscher Zeitung", NDR und WDR eine sogenannten "Gemeinsame Erklärung" verfasst. Darin enthalten sind demnach elf Absichtspunkte. Mit den Selbstregulierungsmaßnahmen will sich die Organisation sowohl gegen Sanktionen der Mutterpartei als auch gegen Beobachtungen durch den Verfassungsschutz wappnen.

Unter anderem will die JA künftig nicht mehr alle Strophen der deutschen Nationalhymne singen. "Wir erkennen an, dass das Singen aller Strophen des 'Liedes der Deutschen' in der Öffentlichkeit leider falsch interpretiert wird und keine Vorteile mit sich bringt", heißt es dem Zeitungsbericht zufolge in der Erklärung.

Anfang November hatte der JA-Bundesverband die Auflösung des Landesverbands Niedersachsen beschlossen. Er reagierte damit auf eine seit September laufende Beobachtung durch den niedersächsischen Verfassungsschutz.

Auch die JA-Verbände in Baden-Württemberg und Bremen werden von den jeweiligen Landesämtern beobachtet. Der Verfassungsschutz in Stuttgart hatte erklärt, es bestünden "Bezüge der JA BW zu Rechtsextremisten, die auf gemeinsame verfassungsfeindliche politische Ziele hindeuten". Viele JA-Mitglieder sind in der AfD.