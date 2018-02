Berliner Ex-Staatsanwalt Reusch AfD-Kandidat ins Geheimdienstgremium gewählt - im zweiten Anlauf

Der AfD-Politiker Roman Reusch ist im zweiten Anlauf in das Parlamentarische Kontrollgremium (PKGr) des Bundestages gewählt worden. Für den früheren Berliner Leitenden Oberstaatsanwalt stimmten 378 Abgeordnete. Es gab 205 Gegenstimmen und 94 Enthaltungen.

Bei einer ersten Wahl Mitte Januar hatte Reusch die erforderliche Mehrheit für die Wahl in das Geheimdienst-Kontrollgremium verfehlt.

Reusch war vor seinem Wechsel in den Bundestag als Leitender Oberstaatsanwalt in Berlin unter anderem für die Abschiebung ausländischer Straftäter zuständig. Er vertritt eine harte Linie in der Ausländerpolitik und plädiert dafür, im Ausland Gefängnisse zu errichten, in denen straffällig gewordene Ausländer ihre Haft verbüßen sollen.

Das geheim tagende Parlamentarische Kontrollgremium überwacht die Arbeit der Nachrichtendienste des Bundes. Die Mitglieder werden in geheime Sachverhalte aus der Tätigkeit der Geheimdienste eingeweiht.

Dem Gremium gehören auch die Abgeordneten Stephan Mayer, Armin Schuster und Patrick Sensburg von der Union, Uli Grötsch und Burkhard Lischka von der SPD, Stephan Thomae von der FDP, Andre Hahn von der Linken und Konstantin von Notz von den Grünen an.

Der 1954 in Düsseldorf geborene Jurist Reusch war in den Siebzigerjahren Zeitsoldat, 1986 ging er zur Berliner Staatsanwaltschaft. Er war dort unter anderem für die Abschiebung ausländischer Straftäter zuständig, bevor er im vergangenen Jahr den Sprung in den Bundestag schaffte.

Schon in einem vor der CSU-nahen Hanns-Seidl-Stiftung im Jahr 2007 gehaltenen Vortrag forderte Reusch mit markigen Worten eine härtere Gangart gegenüber jugendlichen Straftätern mit Migrationshintergrund. Und im Vorfeld der Bundestagswahl im vergangenen Jahr sagte er Berichten zufolge: "Wenn die Blockparteien so weitermachen können wie bisher, dann hat unser Land in 20 Jahren fertig, wir wären wirtschaftlich ruiniert, von einer nicht-deutschen Mehrheit besiedelt und auf dem besten Weg in die islamische Republik."