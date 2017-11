AfD-Kandidat für Bundestagsvize-Posten Union lässt Albrecht Glaser abblitzen

Der bei der Wahl zum Bundestags-Vizepräsidenten im ersten Anlauf gescheiterte AfD-Kandidat Albrecht Glaser wird keinen Vorstellungstermin bei den Abgeordneten von CDU und CSU erhalten.

Fraktionschef Volker Kauder (CDU) teilte am Montag in der Sitzung der Unions-Abgeordneten nach Teilnehmerangaben mit, er habe ein entsprechendes Ansinnen der AfD schriftlich abgelehnt. Zuvor habe er sich mit CSU-Landesgruppenchef Alexander Dobrindt verständigt. Die Entscheidung sei mit großem Beifall quittiert worden.

Glaser hatte am 24. Oktober in der konstituierenden Sitzung des Bundestages als einziger Vizepräsidenten-Kandidat nicht die nötige Mehrheit bekommen. Die AfD-Fraktion will aber an Glaser festhalten und ihn erneut zur Wahl stellen. Abgeordnete der anderen Parteien hatten dem 75-Jährigen vorgeworfen, er habe in einer Rede vor Anhängern im April die Religionsfreiheit der in Deutschland lebenden Muslime in Abrede gestellt. Glaser weist diesen Vorwurf zurück.

Kauder habe darauf hingewiesen, dass es auch in der Vergangenheit für keinen Bewerber einer anderen Partei eine Präsentationsrunde in der Fraktion gegeben habe, hieß es. An dieser Praxis halte man fest. Zudem sei es widersprüchlich, wenn die AfD den von der CDU nominierten Bundestagspräsidenten Wolfgang Schäuble geschlossen abgelehnt habe, sie aber den Anspruch habe, dass ihr eigener Kandidat von der Union mitgewählt werden solle.