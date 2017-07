Landeswahlausschüsse AfD kann in NRW und Niedersachsen zur Bundestagswahl antreten

Die AfD ist in Nordrhein-Westfalen und in Niedersachsen zur Bundestagswahl zugelassen. In beiden Bundesländern gab es zuvor Vorwürfe, die Aufstellung der Kandidaten sei nicht korrekt abgelaufen. Es habe Unregelmäßigkeiten bei der Delegiertenwahl gegeben, hieß es.

Bundesweit kamen am Freitag die Landeswahlausschüsse zusammen, um über die Zulassung der Landeslisten zur Bundestagswahl zu entscheiden. Die Blicke richten sich wegen der Vorwürfe vor allem nach Nordrhein-Westfalen.

Der Grund: Bei einem Kreisparteitag der AfD hatten sich drei Personen an den Delegierten-Wahlen beteiligt, die zu dem Zeitpunkt keine Mitglieder waren. Die gewählten Delegierten gehörten später zu dem Gremium, das die Kandidaten für die Bundestagswahl bestimmte.

Ungeachtet der Verstöße gegen das Wahlrecht könne die Liste mit 24 Kandidaten zugelassen werden, sagte der Landeswahlleiter Wolfgang Schellen. Der Ausschuss habe mit sechs gegen zwei Stimmen grünes Licht für die Landesliste der Partei gegeben.