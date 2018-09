AfD-Kundgebung in Rostock 4000 Menschen protestieren gegen Rechts

Für #Zusammenhalt! Für ein friedliches und weltoffenes #MV! Gegen #Hass #Hetze und #Gewalt. Tausende BürgerInnen setzen heute in #Rostock in der Kirche, auf der Straße, beim Familienfest...ein friedliches Zeichen gegen die rechten Parolen von #Höcke & Co. #DerAndereOsten pic.twitter.com/DzSfBivd8E