Kurs der AfD Nach rechts ist noch Luft

Wie hält es die AfD mit Pegida? Diese Frage wird in der Partei schon seit Gründung der er islamfeindlichen Bewegung in Dresden im Winter 2014 diskutiert. Nun steht womöglich eine Richtungsentscheidung an. Auf dem kommenden Parteikonvent könnte das bislang noch gültige Auftrittsverbot von AfD-Politikern bei der islamfeindlichen Pegida-Bewegung fallen. So sieht es ein Antrag des sachsen-anhaltischen Parteichefs André Poggenburg für das für Anfang März im hessischen Rotenburg an der Fulda geplante, nicht-öffentliche Treffen vor. Und auch die Bundeschefs Alexander Gauland und Jörg Meuthen zeigten diese Woche Sympathien für einen solchen Schritt.

Eine Überraschung wäre die Aufhebung des Verbotes nicht, sondern eigentlich nur folgerichtig. Auf den Pegida-Protestveranstaltungen nehmen AfD-Anhänger längst mit größter Selbstverständlichkeit teil, werben dafür in Chatgruppen und Mails. Immer wieder wurde vom rechten Flügel der Rechtspopulisten um Poggenburg und den Thüringer Landeschef Björn Höcke ausgetestet, wie weit die Partei dabei mitzieht.

Noch gilt die Abgrenzung zu Pegida. Demnach dürfen "AfD-Mitglieder weder als Redner noch mit Parteisymbolen der AfD bei Pegida-Veranstaltungen auftreten", lautet der bisher gültige Vorstandsbeschluss, der noch unter der früheren Parteichefin Frauke Petry gefasst wurde.

Debatte unter Anhängern

Doch mit Meuthen und Gauland setzt sich die Verschiebung der AfD nach ganz Rechtsaußen weiter fort. Wann die AfD-Führung das Pegida-Verbot kippt, scheint daher nur noch eine Frage der Zeit zu sein. Lediglich am Pegida-Mitinitiator, dem mehrfach vorbestraften Lutz Bachmann, stören sich Meuthen und Gauland noch - aus Sorge vor dem Verlust bürgerlicher Wähler. Gauland möchte, dass Bachmann aus "dem Schaufenster der Bewegung verschwindet".

Vereinzelt gibt es in der AfD Kritik an diesem Kurs, etwa aus dem Berliner Landesverband. Deren Vorsitzender Georg Pazderski träumt davon, eines Tages die AfD mit der CDU koalitionsfähig zu machen. "Die Mehrheiten liegen rechts, aber nicht am rechten Rand", kritisiert der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus, Frank-Christian Hansel, die mögliche, offizielle Pegida-Annäherung. Es gehe darum, bürgerliche Wähler zu gewinnen, nicht nur zu verlieren, "sonst wird das nix, zu viele haben uns schon den Rücken gekehrt".

AFP AfD-Politkern Meuthen und Gauland

Die strategische Frage, wie weit die rechte AfD noch weiter nach rechts ausholen soll, wird auch in der rechten Wochenzeitung "Junge Freiheit" (JF) debattiert. Das Blatt begleitet den Aufstieg der Partei mit kritischer Sympathie, viele AfD-Politiker melden sich hier gerne und exklusiv zu Wort, einige der früheren Redakteure arbeiten heute für die AfD in Landtagsfraktionen.

Als jüngst Poggenburg mit einer rassistischen Rede auf dem politischen Aschermittwoch Schlagzeilen machte, wurde das in der Online-Ausgabe des Blatts scharf kritisiert. "Da mag der Stammtisch im sächsischen Nentmannsdorf noch so begeistert gewesen sein, mit diesem Politikstil bringt sich die AfD um ihre Mehrheitsfähigkeit, marschiert sie ins politische Aus." Oder, wie der Autor befürchtete, "in Richtung NPD".

Auch JF-Chefredakteur Dieter Stein sorgt sich um die Zukunft der Partei. Die AfD habe gezeigt, dass die "Repräsentationslücke" im deutschen Parteiensystem, die durch den "Linkstrend der Union" unter Angela Merkel entstanden sei, schließen könne. "Die AfD muss die Frage beantworten, ob sie diesen mühsam erarbeiteten Kredit so leichtfertig verspielen will", bemerkte Stein zu Poggenburgs Rede.

Maximale Provokation, maximale Aufmerksamkeit

Doch die Sorgen der intellektuellen Sympathisanten sind das eine. Das andere sind die derzeitigen Umfragen. In dieser Woche freuten sich die Rechtspopulistenüber eine Insa-Umfrage, in der die AfD erstmals bundesweit mit 16 Prozent vor der SPD mit 15,5 Prozent lag. Der "kleine Mann" trete der SPD "in den Hintern", in der CDU setze sich der "Linksruck" der Union fort, frohlockte der Parlamentarische Geschäftsführer der AfD-Bundestagsfraktion, Bernd Baumann. Die Stimmung unter den Abgeordneten sei daher "gut".

Maximale Aufmerksamkeit zu bekommen, das ist die Strategie der AfD auch im Bundestag. Am Donnerstag forderte sie die Bundesregierung im Parlament auf, sich für ein Vollverschleierungsverbot einzusetzen. Dass ihr Antrag, der in den Innenausschuss überwiesen wurde - Erfolg haben wird, glauben sie bei der AfD natürlich nicht. Es ging darum, Politiker aus Union und FDP, die ebenfalls für ein "Burkaverbot" sind, vor sich herzutreiben. (Lesen Sie hier mehr zur Diskussion um ein Verbot der Vollverschleierung.)

DPA Freigelassener Yücel

Als Provokation gedacht war auch ein anderer AfD-Antrag, über den der Bundestag ebenfalls am Donnerstag debattieren sollte: Mit diesem sollten frühere Einlassungen des jüngst aus türkischer Haft entlassenen "Welt"-Korrespondenten Deniz Yücel missbilligt werden, einst erschienen in Kolumnen der linken "taz".

Der AfD-Abgeordnete Marcus Bühl, der aus dem Thüringer Landesverband von Rechtsaußen Höcke stammt, stellte der Bundesregierung zudem erst vor wenigen Tagen zum Fall Yücel eine schriftlich Anfrage. Darin fragt Bühl nicht nur nach möglichen Gegenleistungen der Bundesregierung für dessen Freilassung, was so auch von Grünen oder der Linkspartei formuliert sein könnte.

Der eigentliche Punkt, um den es dem AfD-Abgeordneten in der Anfrage geht, war ein anderer: "Welche Kosten" dem "deutschen Steuerzahler in Verbindung mit der konsularischen Betreuung des Staatsbürgers mit Doppelpass Deniz Yücel" entstanden seien.