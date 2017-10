AfD-Landesvorsitzender über Björn Höcke "Im Osten eine ideale Leitfigur"

In diesen Tagen stellt die AfD-Bundestagsfraktion wichtige Weichen: Wer soll welche Zuständigkeiten haben? Welche Anträge will man in Ausschüssen stellen? Wie kann man den Islamgegner Albrecht Glaser als Bundestagsvizepräsidenten durchsetzen?

Die wichtigste Weiche wird aber anderswo, nämlich in der Parteiführung gestellt: Wie geht es weiter mit dem Thüringer Rechtsausleger Björn Höcke? Soll das Parteiausschlussverfahren gegen ihn weitergeführt oder eingestellt werden? Eine wichtige Rolle spielen dabei AfD-Landesvorsitzende wie Ralf Özkara aus Baden-Württemberg, ein großer Unterstützer Höckes.

"Ich gehe davon aus, dass das Parteiausschlussverfahren keine Aussicht auf Erfolg haben wird", sagt Özkara. "Schon deshalb, weil Björn Höcke kein parteischädigendes Verhalten nachweisbar ist." Auch nach der Rede des Thüringers Mitte Januar in Dresden, in der er das Holocaustmahnmal als "Denkmal der Schande" bezeichnet hatte, habe die AfD weder eine nennenswerte Zahl an Unterstützern verloren, so Özkara, noch habe dieser Auftritt das Bundestagswahlergebnis der AfD negativ beeinflusst.

Die damalige Parteichefin Frauke Petry sowie die Mehrheit des Parteivorstands hatten im Frühjahr infolge dieser Dresdner Rede den Ausschluss Höckes beantragt. Das Verfahren liegt seither beim AfD-Landesschiedsgericht in Thüringen. Intern wird damit gerechnet, dass das Parteigericht den Fall abschlägig behandelt. In einem solchen Fall wäre das Bundesschiedsgericht zuständig.

Der Baden-Württemberger Özkara sagt, er sei bereit, das Verfahren weiterlaufen zu lassen, rechne aber mit einer Niederlage des Bundesvorstands, der den Ausschlussantrag gestellt hatte. "Für mich sind die roten Linien die Strafgesetze, mehr nicht. Die AfD ist zu jung für eine Parteiräson, die der Meinungsfreiheit engere Grenzen vorgibt."

Abschreckend im Westen - im Osten eher nicht so

Welchen Anteil hatte Höcke am AfD-Wahlerfolg? "Das ist schwer messbar und letztlich eine Glaubensfrage", sagt der schwäbische AfD-Mann, der mit einer türkischstämmigen Frau verheiratet ist und deren Nachnamen angenommen hat. Einen entscheidenden Anteil am Wahlergebnis will er Höcke nicht einräumen, stellt Özkara klar. Aber: "Ich gehöre zu den AfD-Mitgliedern, die überzeugt sind, dass Björn Höcke uns im Wahlkampf nicht geschadet, sondern genutzt hat."

Zwar hätte Höckes Name vielleicht im Westen Deutschlands abschreckende Wirkung auf einige Wähler, räumt Özkara ein. "Aber im Osten reagieren die Leute sehr sensibel auf Denkverbote. Dort ist ein Mann wie Höcke eine ideale Leitfigur."

Die Frage nach dem Ausschluss von Höcke hat neue Brisanz und Dringlichkeit erhalten nach Petrys Abgang aus der AfD. Sie war Höckes wichtigste Gegnerin - nach ihr dürfte es wenige Mitglieder im AfD-Vorstand geben, die das Verfahren noch offen verteidigen. Denn Höcke hat in der Partei längst wieder so viel Einfluss und Gewicht, dass die Positionierung für oder gegen ihn über Karrieren entscheidet. Das gilt auch für Ralf Özkara.