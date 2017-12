Sachsen-Anhalt Lebensgefährtin von AfD-Landeschef macht Ausbildung in Fraktion

Am kommenden Wochenende trifft sich die AfD in Hannover zum Bundesparteitag. Dort will auch Sachsen-Anhalts Landes- und Fraktionsvorsitzenden André Poggenburg kandidieren, er strebt den Posten des Vize-Parteichefs an.

Unmittelbar vor dem Parteitag gibt es nun intern Kritik an Poggenburg. AfD-Mitglieder hätten ihm Vetternwirtschaft vorgeworfen, berichtet die "Mitteldeutsche Zeitung".

Der AfD-Landeschef wies die Vorwürfe zurück. Er gab an, dass seine Lebensgefährtin seit 1. August 2017 in der Fraktionsgeschäftsstelle in Magdeburg eine Ausbildung als Kauffrau für Büromanagement absolviert.

Dafür erhalte sie eine Vergütung, die "auf die rechtlich mögliche Mindesthöhe festgelegt" worden sei, heißt es in einer Stellungnahme Poggenburgs, die der Nachrichtenagentur dpa vorliegt. Es bestehe kein Ausbildungsvertrag zwischen ihm und der Frau, sondern zwischen der Fraktion und ihr. Eine finanzielle Abhängigkeit zwischen ihr und ihm bestehe deshalb nicht, argumentierte Poggenburg.