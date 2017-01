Trotz AfD-Mauscheleien Wohl keine Neuwahl in Sachsen

Bei der sächsischen Landtagswahl im Sommer 2014 holte die AfD 9,7 Prozent der Stimmen - heute steht die Rechtspartei in den Umfragen bei 25 Prozent. Vielleicht liegt es auch an diesen Erfolgsaussichten der AfD, dass der Wahlprüfungsausschuss des Dresdner Landtags wohl nicht gegen eine Entscheidung des Landesverbandes der Bundesvorsitzenden Frauke Petry durchgreifen wird: Die Einsprüche gegen die Streichung eines Kandidaten von der AfD-Landeswahlliste werden voraussichtlich zurückgewiesen. Das empfiehlt der zuständige Berichterstatter Christian Piwarz (CDU) in zwei Stellungnahmen, die dem SPIEGEL vorliegen.

Mit einer Entscheidung gegen Neuwahlen wäre allen Beteiligten geholfen: Die etablierten Parteien müssten keinen Erdrutschsieg der Rechtspopulisten fürchten, und die AfD wäre befreit vom Vorwurf der demokratischen Mauschelei.

Der sächsische Landesvorstand um Petry hatte im Sommer 2014 den in Ungnade gefallenen Kandidaten Arvid Samtleben von der Liste streichen lassen, obwohl ein Parteitag ihn demokratisch gewählt hatte. Der zuständige Landtagsausschuss prüft Samtlebens Beschwerde mittlerweile seit zwei Jahren. Aus den Sitzungsprotokollen geht hervor, wie die Abgeordneten den Fall mit langwierigen Formaldebatten und teils monatelangen Sitzungspausen kontinuierlich verschleppt haben.

Der grünen Landtagsabgeordnete Katja Meier ist die zähe Prozedur unangenehm. "In der nächsten Legislaturperiode muss das Verfahren gestrafft werden", sagte Meier dem SPIEGEL. "Wir müssen uns an die eigene Nase fassen." Der Ausschuss habe das Verfahren so gehandhabt wie immer, was der Brisanz nicht gerecht geworden sei.

Parteienrechtler Martin Morlok findet es "skandalös", dass wohl keine Neuwahlen in Sachsen stattfinden: "Hier wird die demokratische Essenz der Listenwahl ignoriert. Dürften Vertrauensmänner gewählte Kandidaten streichen, könnte man sich die gesamte Kandidatenkür sparen."

Die Konstanzer Professorin Sophie Schönberger kritisiert: "Der Wille des AfD-Vorstands steht gerade nicht für den Willen der Basis." Das Argument des Berichterstatters, es säßen auch ohne Samtleben noch gleich viele AfD-Abgeordnete im Landtag, "konstruiert den individuellen Mandatsträger als Marionette der Partei".

Der gestrichene Kandidat Samtleben will im absehbaren Fall der Niederlage vor den sächsischen Verfassungsgerichtshof ziehen, was weitere Jahre dauern könnte. Der Staatsrechtler Jörn Ipsen hofft in diesem Fall auf ein "Grundsatzurteil, das für die Zukunft klarstellt, dass eine Streichung von Kandidaten ohne Zustimmung eines Parteitags unzulässig ist".