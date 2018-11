Im AfD-Spendenskandal hat auch eine belgische Stiftung Geld an die Partei überwiesen. Wie die AfD mitteilte, habe die "Stichting Identiteit Europa" Mitte Februar 150.000 Euro an den AfD-Kreisverband Bodenseekreis überwiesen.

Nach einer Prüfung der Spende sei der Verband zu dem Schluss gekommen, dass die "Zahlung als Spende hätte angenommen werden dürfen". Diese sei aus Unklarheit über die Herkunft aber im Mai zurücküberwiesen worden, teilte die AfD mit.

Der neue Vorgang sei der Bundesgeschäftsführung am Dienstag von Vertretern des Kreisvorstandes mitgeteilt worden. AfD-Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malcomeß habe die Bundestagsverwaltung noch am selben Tag darüber in Kenntnis gesetzt.

"Im Fall der Stiftung aus Belgien hat Dr. Weidel entschieden, dass die Spende nicht angenommen wird, sondern die Zahlung zurücküberwiesen wird. Das Handeln von Dr. Weidel war in jeder Hinsicht korrekt", heißt es in der Pressemitteilung.

AfD-Schatzmeister "fassungslos"

Der Schatzmeister des Baden-Württembergischen AfD-Landesverbandes, Frank Kral, war nach eigenen Angaben nicht über die Großspende der belgischen Stiftung informiert und reagierte "fassungslos": "Hier tun sich offenbar Abgründe auf", sagte er dem SPIEGEL.

Am Sonntag war bekannt geworden, dass Weidels Kreisverband im Bundestagswahlkampf 150.000 Schweizer Franken (rund 130.000 Euro) erhalten hatte - gestückelt in 18 Tranchen und mit dem Vermerk "Wahlkampfspende Alice Weidel" versehen. Eine Pharmafirma aus der Schweiz soll die Überweisung "treuhänderisch für einen Geschäftsfreund" getätigt haben.

Die Schatzmeisterin des Kreisverbands, Brigitte Hinger, sagte der Nachrichtenagentur dpa, sie habe im Frühjahr die Rückzahlung der insgesamt rund 130.000 Euro veranlasst. Zuvor seien im Vorstand des Kreisverbands Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Gelder aufgekommen. Bei der Rücküberweisung habe sie aber "anscheinend eine Spende übersehen", zitiert die dpa Hinger. Dass diese rund 8000 Euro bislang nicht zurückgeschickt wurden, sei ihr erst durch die Medienberichte Anfang der Woche aufgefallen.

Staatsanwaltschaft will ermitteln

Der Fall beschäftigt inzwischen auch die Staatsanwaltschaft Konstanz, die einen Anfangsverdacht für einen Verstoß gegen Paragraf 31d des Parteiengesetzes sieht. Dieser verbietet es, die Herkunft oder die Verwendung von Geldern für die Partei zu verschleiern.

"Wegen der mit dem Abgeordnetenstatus von Frau Dr. Weidel einhergehenden Immunität kann ein Ermittlungsverfahren jedoch erst dann eingeleitet werden, wenn zuvor der Präsident des Deutschen Bundestages sowie die Abgeordnete selbst informiert wurden und nach erfolgter Information eine Frist von 48 Stunden verstrichen ist", teilte die Staatsanwaltschaft mit. Entsprechende Schreiben hat die Anklagebehörde am Mittwoch versandt.

Die Bundestagsverwaltung hat die Partei zu einer Stellungnahme aufgefordert. "Parteispenden aus Ländern außerhalb der Europäischen Union dürfen grundsätzlich nicht angenommen werden", teilte die Bundestagsverwaltung mit. Die Bagatellgrenze liege bei 1000 Euro je Spender und Jahr. Unzulässige Parteispenden müssten entweder unverzüglich zurückgeleitet oder an den Bundestagspräsidenten abgeführt werden.