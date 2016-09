Dubiose AfD-Wahlkampfhilfe Das Geldrätsel

Seit Monaten wabert in der AfD ein aggressiver Grundsound gegen das politische System der Bundesrepublik. Die "Altparteien" oder "die Einheitsparteien", wie die demokratischen Konkurrenten seit Neuestem auch beschimpft werden, hätten sich des Staates bemächtigt, ein "politisches Kartell" regiere Deutschland. Heimlicher Souverän sei, wie es im Grundsatzprogramm heißt, eine "kleine, politische Führungsgruppe innerhalb der Parteien".

Das sind schlichte Klassiker aus dem Repertoire einer rechtspopulistischen Partei. Und wie alle ihre Vorgänger, so spielt sich auch die AfD als moralischer Saubermann in einem angeblich verkommenen System auf, das es zu ändern gilt.

Was die AfD dabei verschweigt: Mit der viel beschworenen Transparenz und Aufrichtigkeit nimmt sie es selbst nicht genau. Eine zentrale Frage lässt sie seit Monaten unbeantwortet: Von wem lässt sich die Partei eigentlich indirekt den Wahlkampf sponsern?

DPA Gratis "Extrablatt" im baden-württembergischen Wahlkampf im März 2016

Seit dem Frühjahr darf sich die Partei an einer kostspieligen Wahlkampfhilfe eines Vereins zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten erfreuen. In Rheinland-Pfalz, Baden-Württemberg, Mecklenburg-Vorpommern und aktuell in Berlin bringt der Verein eine Gratiszeitung namens "Extrablatt" heraus, in der Stimmung gegen Flüchtlinge gemacht wird ("Sex-Mob in Schwimmbädern"), AfD-Politiker porträtiert und interviewt werden - inklusive Wahlempfehlung. Auf Großplakaten des Vereins wird in diesen Tagen in der Bundeshauptstadt bei der Abgeordnetenhauswahl für die AfD geworben - mit Slogans wie "Damit Deutschland nicht zerstört wird!".

Und wie reagiert die AfD auf Fragen nach der Herkunft dieser Hilfe?

Niemand in der AfD-Bundespitze - ob Frauke Petry, Jörg Meuthen, Alexander Gauland - weiß angeblich, woher das Geld kommt, wer die Spender sind für diese indirekte Wahlhilfe. Seit Monaten wird die Partei immer mal wieder von Journalisten nach dem Verein gefragt. Zu recht, denn die AfD verkauft sich gerne als "bürgerliche Partei", in der die angeblich vergessenen Anstandstugenden wieder eine Rolle spielen.

Bekannt ist lediglich, dass hinter dem dubiosen Verein eine Zeitlang Josef Konrad stand, einst Vizeschatzmeister der AfD in Oberfranken, zugleich Geschäftsführer der Polifakt Medien GmbH in Leipzig, die wiederum Wahlkampfunterlagen für die AfD publiziert. Der SPIEGEL ist jetzt auf eine weitere Spur gestoßen, die zu einer Agentur namens Goal AG führt, und damit in das Umfeld der rechtspopulistischen Schweizerischen Volkspartei (SVP). Die Goal AG gestaltete bereits für die SVP eine Gratiszeitung - mit dem Namen "Extrablatt" - vor einer Volksabstimmung zur Ausweisung krimineller Migranten.

DPA Kostenloses "Extrablatt" der Schweizer Rechtspopulisten von der SVP

Die AfD-Spitzen behaupten, von der Tätigkeit des Vereins selbst überrascht zu sein, es gebe keine Absprachen, man wisse nicht, wer die Finanziers seien.

Man gibt sich so unschuldig, wie man ansonsten aggressiv über die "Altparteien" und ihre angebliche Verkommenheit herzieht. Die Verteidigungsattitüde überrascht nicht. Würde die AfD-Spitze Absprachen mit diesem Hilfsverein zugeben, hätte sie ein rechtliches Problem - und geriete in den Verdacht einer illegalen Parteifinanzierung. Denn in Deutschland müssen Parteien offenlegen, welche Großspender sie finanzieren. Und Spenden aus dem Ausland sind nach dem Parteiengesetz nur in engen Grenzen erlaubt.

So aber sind Petry, Gauland, Meuthen und Co. mit ihrem Nichtwissen fein raus: Der AfD-Hilfsverein nutzt nämlich eine Grauzone des deutschen Parteiengesetzes, in der diese Form der indirekten Wahlkampfunterstützung nicht klar geregelt ist.

Dennoch bleibt die Frage: Wer steckt hinter diesem Verein und seiner Konstruktion? Hat die AfD etwas zu verbergen? Die Partei der angeblichen Saubermänner und Sauberfrauen schuldet der Öffentlichkeit Antworten. Denn wie heißt es auf Seite zwölf des AfD-Grundsatzprogramms: "Die verdeckte Parteienfinanzierung ist gänzlich aus dem Ruder gelaufen".