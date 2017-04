AfD-Parteitag in Köln Machtkampf in der Hochsicherheitszone

Die Kölner Innenstadt gleicht einer Hochsicherheitszone. Räumpanzer und Wasserwerfer stehen bereit, Zehntausende Demonstranten werden erwartet, die Polizei befürchtet gewaltsame Auseinandersetzungen.

So sieht es aus rund um das Hotel "Maritim", wo sich an diesem Samstag und Sonntag die AfD zu ihrem Bundesparteitag trifft, um wichtige Entscheidungen für die Bundestagswahl zu treffen. Parteitagsmotto: "Wir kämpfen für Deutschland."

Aber auch drinnen, im Tagungssaal, wird die Stimmung angespannt sein. Die Rechtspopulisten sind seit Monaten tief zerstritten. Die jüngste Ankündigung von Parteichefin Frauke Petry, nicht für eine Spitzenkandidatur zur Verfügung zu stehen, hat ihre internen Gegner um Parteivize Alexander Gauland überrascht.

Worum geht es beim Parteitag - und welche Proteste sind zu erwarten? Der Überblick über die wichtigsten Fragen und Antworten zum AfD-Treffen:

REUTERS AfD-Chefin Petry mit Ehemann Pretzell

Wählt die AfD ein Spitzenteam?

Auf der Tagesordnung für den Parteitag steht nach wie vor eine "Beschlussfassung über die Spitzenkandidaten zur Bundestagwahl". Vor dem Parteitag kursierten intern mehrere Modelle, gesetzt ist wohl AfD-Vize-Alexander Gauland. Ihm zur Seite könnten die Wirtschaftsliberale Alice Weidel aus Baden-Württemberg und der AfD-Landeschef aus Mecklenburg-Vorpommern, Leif-Erik Holm gestellt werden. Holm tritt bei der Bundestagswahl im Wahlkreis gegen Kanzlerin Angela Merkel als Direktkandidat an.

Ob es am Ende tatsächlich ein Team gibt, muss erst der Verlauf des Parteitags zeigen. Sollte es keine Mannschaft geben, wäre Frauke Petry als Bundesvorsitzende wohl trotz ihres Verzichts auf die Spitzenkandidatur das führende Gesicht der Partei im Wahlkampf. Interne Kritiker halten ihr vor, mit ihrer Erklärung genau das angestrebt zu haben.

Welche inhaltlichen Entscheidungen stehen an?

Die 600 Delegierten wollen unter anderem ein Wahlprogramm verabschieden, der Entwurf wurde bereits Anfang März in Berlin vorgestellt. Darin finden sich Forderungen nach einer "Ausbürgerung krimineller Migranten" und nach einer Rückkehr zum alten Abstammungsprinzip im Staatsbürgerschaftsrecht. Ebenso taucht der Satz aus dem Grundsatzprogramm auf, wonach der Islam nicht zu Deutschland gehöre.

Was will Petry?

Die Parteivorsitzende, die sich den Posten mit ihrem Widersacher Jörg Meuthen teilt, will einen "Zukunftsantrag" einbringen, in dem sie die AfD zu einem "realpolitischen Weg einer bürgerlichen Volkspartei" aufruft - in Abgrenzung zu einer "fundamentaloppositionellen Strategie" als deren Vertreter sie Parteivize Gauland ausmacht. Ob Petrys Antrag überhaupt zur Abstimmung kommt, ist unsicher. Möglicherweise werde er von der Tagesordnung genommen, hieß es aus Vorstandskreisen der AfD.

REUTERS AfD-Vize Gauland

Gauland wirft Petry vor, die AfD spalten zu wollen, er hat allerdings auch erkennen lassen, dass die Partei dem Antrag zustimmen könne, wenn der Hinweis auf seine Person aus dem Ursprungstext verschwinde. Petry will auch bei einer Niederlage im Richtungsstreit Parteichefin bleiben - das machte ihr Ehemann deutlich, NRW-Landeschef Marcus Pretzell.

Hätte Petrys Kurswechsel einen Chance bei AfD-Wählern?

Das ist fraglich. In einer noch nicht veröffentlichten Studie der Bertelsmann-Stiftung, die dem SPIEGEL vorliegt, heißt es, mehr als zwei Drittel der AfD-Wähler würden sich rechts von der Mitte verorten. "Das Profil der AfD-Wähler ist klar rechtspopulistisch", sagt Robert Vehrkamp, der Leiter der Studie. "Der Markenkern der AfD ist ihr Rechtspopulismus." Petrys Versuch, aus der AfD eine bürgerliche Volkspartei zu machen sei "eine sehr unrealistische Strategie".

Kommt Rechtsausleger Björn Höcke zum Parteitag?

Nein. Der AfD-Landeschef aus Thüringen wurde zwar von seinem Heimatverband als Delegierter für Köln nominiert, aber das Tagungshotel "Maritim" hatte ihm bereits im Februar ein Hausverbot erteilt. Höcke erklärte, er werde nicht kommen, weil er keinen Anlass dafür geben wolle, "einen Skandal zu initiieren".

Ein Thema dürfte Höcke trotzdem sein. Der Landesvorstand Bremen will beantragen, das Ausschlussverfahren gegen Höcke nicht weiter zu verfolgen. Petry und eine Mehrheit des Führungsgremiums hatten im Frühjahr nach Höckes Dresdner Rede seinen Ausschluss beantragt, das Verfahren liegt beim AfD-Landesschiedsgericht in Thüringen. Intern wird aber damit gerechnet, dass das Parteigericht den Fall abschlägig behandelt. In einem solchen Fall wäre das Bundesschiedsgericht zuständig.

Um das zu verhindern, will der Höcke-Unterstützer André Poggenburg den Bremer Vorschlag ändern lassen. Sein Plan zielt nach eigenen Angaben darauf ab, dass bei einer Ablehnung oder Nichtbefassung in Thüringen auch das Bundesschiedsgericht das Ausschlussverfahren gegen Höcke nicht weiter betreibe. Höcke hatte im Januar das Holocaust-Mahnmal in Berlin ein "Denkmal der Schande" genannt und eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad" gefordert.

Welche Proteste gegen die AfD sind zu erwarten?

DPA Schweres Polizeigerät vor dem Hotel "Maritim" in Köln

Mehrere Demonstrationen und Kundgebungen sind geplant, auch Karnevalsvereine protestieren gegen die AfD. Die Kundgebung des Bündnisses "Köln stellt sich quer", zu dem sich 70 Organisationen, darunter die Evangelische Kirche, zusammengeschlossen haben, findet am späten Vormittag auf dem Heumarkt statt.

Insgesamt erwarten die Behörden bei den diversen Veranstaltungen bis zu 50.000 Teilnehmer. Die Polizei bietet rund 4.000 Beamte auf, auch Einheiten aus anderen Bundesländern wurden um Unterstützung gebeten. Sorgen machen der Polizei Aufrufe aus der linksextremen Szene, die den AfD-Parteitag "angreifen" wollen. Die Polizei rechnet mit einigen hundert gewaltbereiten Demonstranten.

Auch die Hotelgruppe "Maritim" steht in der Kritik, weil sie der AfD das Hotel als Tagungsort zur Verfügung stellt. Dem AfD-Rechtsaußen Höcke hat die Kette allerdings ein Hausverbot erteilt, auch distanzierte sie sich von der "aktuellen politischen Ausrichtung und Gesinnung der AfD". Am Vertrag mit der AfD hielt das Hotel trotzdem fest. Für das Gebäude gilt eine hohe Sicherheitsstufe. Während des zweitägigen Parteitags hat die Polizei über der Innenstadt zudem ein Flugverbot erlassen.