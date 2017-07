AfD-Machtkampf in Sachsen Wirbel um Petrys Abwahl-Parteitag

Das Schreiben an die Vorstandsmitglieder des Kreisverbandes Sächsische Schweiz/Osterzgebirge ist zwei Seiten lang und klingt dramatisch. "Ich mache mir große Sorgen, dass durch die beabsichtige 'Abwahl' von Frau Dr. Petry als Direktkandidatin auf diesem Kreisparteitag deutschlandweit ein weiterer 'politischer Sargnagel" eingeschlagen wird auf dem Weg, die Fünf-Prozent-Hürde bei der Bundestagswahl zu unterschreiten", heißt es in dem Schreiben des AfD-Mitglieds Hans-Joachim Kreuzahler.

Hintergrund für den Appell ist eine befürchtete Demütigung der AfD-Parteichefin Frauke Petry an diesem Wochenende. Auf dem Kreisparteitag Sächsische Schweiz/Osterzgebirge, der am kommenden Sonntag stattfinden soll, haben eine Reihe von Gegnern der AfD-Chefin Anträge gestellt, mit denen ihr die Direktkandidatur im Bundestagswahlkreis wieder entzogen werden soll. Die Antragssteller kommen aus dem rechten Spektrum der Partei und halten ihr unter anderem vor, das Ausschlussverfahren gegen den Thüringer Landes- und Fraktionschef Björn Höcke vorangetrieben zu haben.

Seit Wochen werben Unterstützter Petrys, den Kreisparteitag abzublasen. Sie sammeln mögliche Formfehler für eine Anfechtungsklage - so auch AfD-Mitglied Kreuzahler. In seinem Schreiben vom 1. Juli an den Kreisvorstand heißt es, "mehrere Mitglieder" hätten die Einladung zum Parteitag "nicht fristgerecht" erhalten. Auch falle der Kreisparteitag am 9. Juli "in die sächsischen Schulferien". Diese haben am 26. Juni begonnen.

Der Parteitag ist laut Kreuzahler ein "Parteitag zur Unzeit", der daher nach der "einschlägigen Rechtsprechung anfechtbar" sei, lautet seine Einschätzung in dem Schreiben, das dem SPIEGEL vorliegt. Zeit und Ort der Versammlung seien demnach nämlich so zu wählen, dass es für die Mitglieder "nach den gewöhnlichen Umständen möglich und zumutbar ist, die Versammlung zu besuchen". Dies aber sei nicht der Fall. "Viele Parteimitglieder haben bereits lange vor der Einladung zum Kreisparteitag ihren Urlaub geplant und sind deshalb an einer Teilnahme verhindert", so Kreuzahler. Er gehe daher davon aus, dass diese AfD-Mitglieder den Kreisparteitag "und alle Beschlüsse anfechten werden".

Kreisverband will an Parteitag festhalten

Bereits Anfang Juni war der Parteitag wegen möglicher Formfehler verschoben worden. Kurz zuvor hatte der sächsische Generalsekretär Uwe Wurlitzer, ein enger Vertrauter Petrys, interveniert und auf mögliche Anfechtungsgründe hingewiesen. Wurlitzer hatte am Mittwoch im Gespräch mit dem SPIEGEL erneut deutliche Kritik an den Zielen des Parteitags geäußert. "Ich halte das gesamte Vorgehen des Kreisverbands nicht nur für falsch, sondern auch für politisch naiv", so Wurlitzer. Es sei schließlich der Kreisverband selbst gewesen, der Petry die Kandidatur angetragen habe. Erst im Herbst wurde Petry mit 92 Prozent vom Kreisparteitag zur Direktkandidatin gewählt. Zwar ist Petry auf der sächsischen Landesliste auf Platz 1 für die Bundestagswahl am 24. September abgesichert, doch ein Entzug der Direktkandidatur würde ihre Position in der Partei weiter schwächen. "Eine Abwahl von Frau Petry würde nicht nur dem sächsischen Landesverband, sondern bundesweit der AfD schweren Schaden zufügen", so Wurlitzer.

Das Parteimitglied Kreuzahler hatte in seinem Schreiben abschließend gebeten, den Kreisparteitag "einfach abzusagen, Dr. Petry als Direktkandidatin zu behalten und sie bei ihrer Direktkandidatur entschlossen und tatkräftig zu unterstützen."

Doch die Gegner Petrys wollen an ihrem Vorhaben offenbar festhalten. Aus dem Kreisverband Sächsische Schweiz/Osterzgebirge hieß es am Donnerstag gegenüber dem SPIEGEL, der Kreisparteitag werde wie geplant am Sonntag stattfinden.