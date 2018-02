Rassistische Aschermittwochrede Türkische Gemeinde erwägt Anzeige gegen AfD-Politiker Poggenburg

Beim politischen Aschermittwoch teilen Politiker meist so hart aus, wie sie können. Im Fall des AfD-Landeschefs von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, führte das am Mittwoch im sächsischen Nentmannsdorf zu rassistischen Aussagen gegen Türken.

In seine Ansprache nannte Poggenburg die Türkische Gemeinde in Deutschland unter anderem "Kümmelhändler" und "Kameltreiber". Nun prüft der Verband deshalb rechtliche Schritte gegen den AfD-Politiker, berichtet die "Stuttgarter Zeitung".

Der Vorsitzende der Türkischen Gemeinde, Gökay Sofuoglu, verurteilte die Aussagen: "Das zeigt das Niveau der AfD." Die Partei habe "keine Hemmungen, diskriminierende und rassistische Aussagen zu tätigen".

DPA André Poggenburg, Vorsitzender der AfD in Sachsen-Anhalt (Mitte) mit Björn Höcke, AfD-Chef in Thüringen

Poggenburg hatte die Kritik der Türkischen Gemeinde an der geplanten Schaffung eines Heimatministeriums aufgegriffen. Der Politiker sagte wörtlich: "Diese Kümmelhändler haben selbst einen Völkermord an 1,5 Millionen Armeniern am Arsch... und die wollen uns irgendetwas über Geschichte und Heimat erzählen?" Und: "Diese Kameltreiber sollen sich dahin scheren, wo sie hingehören." Außerdem sagte Poggenburg über die doppelte Staatsbürgerschaft, diese bringe nichts anderes her "als heimat- und vaterlandsloses Gesindel".

Kritik des AfD-Politikers Hansel an Poggenburgs Äußerungen

Die Äußerungen Poggenburgs, der zum national-völkischen Flügel der AfD gezählt wird und kürzlich ein Ende der "künstlichen Distanzierung" seiner Partei zur islamfeindlichen Pegida-Bewegung "zumindest für Sachsen und Mitteldeutschland" verlangte, stoßen in der AfD vereinzelt auf Kritik. So schrieb der Berliner AfD-Landespolitiker Frank Hansel auf Twitter: "Wer solche Freunde hat, braucht keine Feinde!" Das sei nicht "AfD wirkt, das würgt". Hansel, der Parlamentarischer Geschäftsführer der AfD-Fraktion im Berliner Abgeordnetenhaus ist, fragt sich in seinem Tweet, ob die AfD-Werte wieder zu hoch seien, "um sie mutwillig nach unten zu drücken". Auf Facebook ergänzte Hansel: "Hand auf's Herz, ihr Menschen im Osten. Ist das wirklich das, womit der Osten in Sachen politischer Kultur regelmäßig und ausschließlich in Verbindung gebracht werden will?". Als "gelernter Wossi" denke er, Hansel, "no way".