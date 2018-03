AfD-Reisegruppe Ach was Syrien, Brasilien ist gefährlicher

Der Raum, den die AfD im Haus der Bundespressekonferenz angemietet hat, ist voll bis auf den letzten Platz. Zahlreiche TV-Kameras stehen vor den Partei-Vertretern. Für Christian Blex, Abgeordneter der AfD-Fraktion im Landtag von Nordrhein-Westfalen, dürfte allein das schon ein Grund zur Freude sein.

Der Grund für das große Interesse ist die Reise, die eine Gruppe von AfD-Politikern kürzlich nach Syrien unternahm. Sie sorgte für bundesweite Schlagzeilen und Empörung bei anderen Parteien, von "Zynismus und Heuchelei" war die Rede. In Syrien aber wurde die siebenköpfige Gruppe - nicht alle sind heute in Berlin erschienen - hofiert wie eine Abordnung deutscher Staatsgäste. Es gab großformatige Berichte in den staatlichen syrischen Medien. Unter anderem traf die Gruppe den Großmufti von Syrien, den Außenminister und den Minister für nationale Versöhnung, ebenso Repräsentanten christlicher Kirchen, Studenten und Universitätsvertreter.

Um das Zustandekommen der Reise ranken sich nach wie vor Gerüchte. Der 42-jährige Blex, der als Leiter der Gruppe firmierte, hat nach eigenen Angaben Ende November vergangenen Jahres den Kontakt zur syrischen Botschaft in Berlin gesucht, um den als "Privatreise" deklarierten Besuch in die Wege zu leiten. Er sei zur diplomatischen Vertretung gegangen, habe ein Visum beantragt. Vorhaltungen eines Journalisten, es sei bei der Organisation der Reise auch auf Hilfe aus Russland - dem Verbündeten des Assad-Regimes - zurückgegriffen worden, nennt er "absurd".

AFP Syriens Parlamentspräsident Sabbagh (links) mit der AfD-Gruppe

Es ist eine merkwürdige Veranstaltung. Nicht, weil hier eine Gruppe von AfD-Politikern ein diktatorisches Regime aufgesucht hat, um sich ein Bild zu machen - das an sich wäre eigentlich die Pflicht von Abgeordneten. Sondern weil die Intention hinter dieser Reise an diesem Tag noch einmal deutlich wird: zu zeigen, dass es für syrische Flüchtlinge die vermeintliche Möglichkeit gibt, in sichere Gebiete Syriens zurückzukehren, dort zu leben und am Wiederaufbau des Landes mitzuarbeiten. "Wir haben daran keinen Zweifel gefunden", sagt Blex.

Ende November, als Blex die syrische Botschaft aufgesucht haben will, war die AfD gerade wenige Tage zuvor im Bundestag mit ihrem ersten Antrag gescheitert - der dafür plädierte, die Bundesregierung solle mit der syrischen Regierung Verhandlungen über eine Rückkehr der Flüchtlinge aufnehmen. Diese Forderung wiederholt Blex auch in Berlin - das liege im "deutschen Interesse".

Video-Grüße an die AfD-Delegation: "Kommt hierher und haltet es 24 Stunden aus"

Video Adopt a Revolution

Blex, der dem rechten Flügel seiner Partei zugeordnet wird, beklagt die Darstellung der syrischen Wirklichkeit in deutschen Medien, er hoffe, durch seinen Bericht über Syrien "das Interesse für eine ausgewogene Sicht geweckt zu haben". Nicht überall im Land werde gekämpft, die USA seien gerade in einem Prozess, eine neue Haltung zu Syrien als sicheres Herkunftsland einzuleiten, begründet er die AfD-Position.

Seine Sicht auf die Wirklichkeit hatte Blex während der Reise ausführlich in den sozialen Medien ausgebreitet - sie war sogar im AfD-Bundesvorstand kritisiert worden. Man bekomme dort nur zu sehen, was einem die Organisatoren vorführen, meinte der AfD-Parteivize Georg Pazderski, während die Gruppe noch unterwegs war. Darauf angesprochen sagt Blex in Berlin nur: "Ach ja, ach ja."

Bilder aus Homs auf Twitter

Von der Reise nach Damaskus, Homs und Aleppo hatte Blex fast täglich getwittert, in Damaskus lobte er den "wunderbaren Spaziergang über den Basar", wo "alles total entspannt" sei und fotografierte einen Eisverkäufer. Auch kommentierte er einen Besuch in Homs, bei dem sich die AfD-Gruppe, Orangensaft trinkend, in einem Lokal ablichten ließ, mit einem Satz wie aus der PR-Abteilung der AfD in Sachen Flüchtlingspolitik: "Während sogenannte syrische 'Flüchtlinge' aus Homs auf Kosten d. deutschen Steuerzahlers in Berlin Kaffee trinken, trinken wir ihn auf eigene Kosten in Homs." Die zerstörte Stadt war erst im Mai 2017 von den Assad-Regierungstruppen eingenommen worden, nach jahrelangen heftigen Kämpfen.

Ho / Sana / AFP Syrischer Groß-Mufti Hassun (links) mit AfD-Politiker Blex

Blex' Bild vom syrischen Alltag, der voller Widersprüche ist, wirkte auch auf der Pressekonferenz in Berlin so eindimensional wie seine Twitter-PR. Auf dem Weg vom Flughafen ins Stadtzentrum von Damaskus seien sie auf "Straßen ohne Schlaglöcher" an übergroßen TV-Tafeln vorbeigefahren, auf denen für eine Flachbildschirm-Marke und Handys geworben wurde - schilderte er in Berlin seine ersten Eindrücke des Landes. Als ob das irgendetwas über einen Krieg aussagen würde, der bisher geschätzt 500.000 Todesopfer gefordert und Millionen Menschen aus ihrer Heimat getrieben hat.

Im Verlauf der Pressekonferenz sagt er schließlich: "Ich fühlte mich in Damaskus, Homs und Aleppo sicher." Er sei ja beruflich häufiger in Brasilien, "da fühle ich mich gravierend unsicherer".

Assad ist "kein lupenreiner Demokrat"

Am AfD-Reiseleiter prallt alles ab. Und er hat sich gut vorbereitet. Die Kritik an einem Treffen mit dem Großmufti von Syrien, Ahmed Badr al-Din Hassun, der nach dem Tod seines 22-jährigen Sohnes - mutmaßlich durch militante Rebellen - den Dschihad in Europa und den USA ausgerufen hatte, parierte er mit einem Interview aus dem SPIEGEL, in dem dieser im November 2011 erklärte, er habe "nicht mit Selbstmordattentaten gedroht, sondern ein Szenario geschildert, wie es sich leicht aus der Situation entwickeln kann, und habe vor dem, was kommen könnte, gewarnt".

Immer wieder schaltet sich der außenpolitische Sprecher der Bundestagsfraktion, Armin-Paul Hampel - der nicht auf der Reise mit dabei war - auf der Pressekonferenz ein. Hampel war einst ARD-Journalist, er ist viel in der Welt herumgekommen. Er versucht, die Sätze von Blex abzumildern. Dass Baschar al-Assad "kein lupenreiner Demokrat" sei, sei doch klar, aber "wir müssen mit denen reden, die faktisch die Macht haben", verteidigt er die Treffen mit Regime-Vertretern.

Und die Opposition? "Ich bin nicht nach Ost-Ghuta gefahren, um mich mit Dschihadisten zu treffen", sagt Blex, denn in Ost-Ghuta "ist niemand sicher".