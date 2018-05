Rechtsextreme Chats Sachsen-AfD bestraft Mitglieder

Die Fotomontage zeigten brutale Szenen - etwa eine Erschießung von Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU). Solche und weitere Bilder und Nachrichten schickten sich Mitglieder der sächsischen AfD gegenseitig zu. Nun hat die Partei Strafen gegen sie verhängt.

Gegen den Vorsitzenden des Kreisverbandes Vogtland werde ein Amtsenthebungsverfahren eingeleitet, teilte der Parteivorstand am Mittwoch in Dresden mit. Gegen ihn und ein weiteres Mitglied seien zudem Ämtersperren verhängt worden. In einem Fall soll ein Parteiausschlussverfahren eingeleitet werden.

Mit ihren rechtsextremistischen und menschenverachtenden Chat-Äußerungen hatten sie öffentlich Empörung ausgelöst. An der Whatsapp-Gruppe sollen mindestens neun AfD-Politiker beteiligt gewesen sein.

Austritt nach Anhörung

Ein weiteres verschicktes Bild zeigt eine SS-Mütze mit der Aufschrift: "Liebe Flüchtlinge, an diesen Mützen erkennen Sie Ihren Sachbearbeiter." Die Staatsanwaltschaft Zwickau ermittelt wegen Volksverhetzung und Verwenden von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen.

Den Parteistrafen war laut AfD eine Anhörung der beteiligten Mitglieder vorausgegangen. Ein Mitglied sei danach mit sofortiger Wirkung aus der Partei ausgetreten, hieß es. Zwei AfD-Mitglieder erhielten eine Rüge.

"Derartiges Verhalten ist geeignet, das Ansehen der sächsischen Alternative für Deutschland nachhaltig zu schädigen. Inhalte dieser Posts waren nie Politik der AfD, sind es nicht und werden es auch nie sein", sagte Landesparteichef Jörg Urban.