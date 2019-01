AfD-Politiker Poggenburg Absturz am rechten Rand

Kurz vor Jahreswechsel twitterte André Poggenburg, früherer AfD-Landes- und Fraktionschef aus Sachsen-Anhalt, die "deutsche Volksgemeinschaft" habe das "Erbrecht der friedlichen Koexistenz in Europa" und wünschte ein "kämpferisches und patriotisches 2019".

Es war womöglich ein Tweet zu viel.

"Volksgemeinschaft" ist ein Begriff, der in der NS-Zeit üblich war und in rechtsextremen Kreisen benutzt wird. Mit seinem Neujahrsgruß liegt Poggenburg quer zu den Bestrebungen der Bundesspitze, die sich bemüht, eine Beobachtung durch den Verfassungsschutz zu vermeiden und seit dem Herbst eine zurückhaltendere Sprache anmahnt.

Poggenburg habe eine Grenze überschritten, sagte Bundesvorstandsmitglied Kay Gottschalk zum SPIEGEL. "Im Spannungsfeld einer möglichen Überwachung durch den Verfassungsschutz müssen wir an dieser Stelle Entschlossenheit zeigen."

DPA Poggenburg und Höcke (März 2016)

Am Montag beschlossen die zugeschalteten Mitglieder des Vorstands einstimmig in einer Telefonschalte, Poggenburg für zwei Jahre die Ausübung aller Parteiämter zu untersagen. Noch fehlt der formale Abschluss, den die Parteiführung am Freitag vollziehen will: In dem dann schriftlichen Antrag soll das zuständige AfD-Landesschiedsgericht in Sachsen-Anhalt beauftragt werden, einen Beschluss auf Ämtersperre gegen Poggenburg zu erwirken.

Die neueste Wendung im Fall des 43-Jährigen illustriert den Niedergang seiner politischen Karriere. Einst gehörte Poggenburg mit dem Thüringer AfD-Landes- und Fraktionschef Björn Höcke zu den bekanntesten Figuren am rechten Rand der Partei, die sich im "Flügel" organisiert haben. Kaum ein Treffen, auf dem sie nicht einträglich füreinander einstanden.

Doch Höcke, seit Herbst AfD-Spitzenkandidat in Thüringen für die Landtagswahl in diesem Jahr, hat Ambitionen auf den Ministerpräsidenten-Posten. Der Kontakt zu Poggenburg ist seit dem Sommer eingeschlafen, heißt es in der Partei. Im August machte Poggenburg den Bruch öffentlich, schrieb, dass "die Doppelspitze Höcke-Poggenburg so leider nicht mehr fortbesteht".

Was konkret den Ausschlag gab, bleibt im Ungefähren: Mal heißt es, Höcke solle Poggenburg vorgehalten haben, sich im Machtkampf seines Landesverbands auch auf gemäßigte Kräfte der "Alternativen Mitte" gestützt zu haben. Dann wieder, dem einstigen Gymnasiallehrer Höcke sei - bei aller inhaltlichen Nähe - manche Äußerung des Weggefährten mit der Zeit zu schlicht gewesen. Zudem, so eine weitere Variante, hätten andere beim "Flügel" an Einfluss gewonnen, darunter der Brandenburger AfD-Landes- und Fraktionschef Andreas Kalbitz.

DPA Damals noch vereint: AfD-Politiker und "Flügel"-Vertreter Höcke, Poggenburg und Kalbitz im Frühjahr 2016

Poggenburg wurde Zug um Zug zum Außenseiter am rechten Rand. Im März überwarf er sich mit seiner Landespartei und seiner Fraktion, gab beide Ämter ab. Mancher warf ihm einen selbstherrlichen Stil vor, andere monierten, dass seine Lebenspartnerin in der Fraktion eine Ausbildung machen durfte. Im September wurden auf einer linksextremen Internetseite "Indymedia" intime Chatverläufe zwischen ihm und einer Frau veröffentlicht. Er selbst vermutete eine Intrige, nannte es "ungeheuerlich, dass hier Leute innerhalb unserer Partei mit dem linken Mob und Feind paktieren." In einem Chat schrieb er: "Was für ein Rattenloch eine Partei oder Fraktion überhaupt sein kann".

Wie geht es nun weiter? Poggenburg unterhält gute Kontakte zur Pegida in Dresden, auch zu Thügida in Thüringen. In der AfD wird vermutet, Poggenburg wolle mit einem Verbund namens "Die Nationalkonservativen" eine Partei gründen. Dem SPIEGEL schrieb er am 4. Januar, "es gibt (noch) keinerlei diesbezügliche Vereinigung, Gründung", vielmehr ein "loses Netzwerk in der AfD" unter der politischen Positionierung "Die Nationalkonservativen".

Indirekt kritisierte Poggenburg auch Höcke. Nachdem der "Flügel" stark an Gewicht und Überzeugung eingebüßt habe, werde "der Ruf nach einer neuen authentisch-patriotischen Strömung innerhalb der AfD unüberhörbar". Vereinzelt werde sogar laut über "eine ostdeutsche Kraft außerhalb der AfD, im Sinne einer Ost-AfD, nachgedacht". Er habe solche Überlegungen persönlich zur Kenntnis genommen, sehe sie aber "kritisch", schrieb er dem SPIEGEL per SMS zu den Spekulationen einer Parteigründung.

In seiner Landtagsfraktion gärt es derweil. Am Dienstag gab es eine turbulente Sitzung in Magdeburg. Danach verschickte die Pressestelle eine Email: Man erwarte von Poggenburg "ein klares und aufrichtiges Bekenntnis zur Fraktion und zur AfD" sowie "binnen einer Woche" eine öffentliche Stellungnahme, "in der jedweden Spaltungstendenzen" eine klare Absage erteilt werde.