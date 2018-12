Drohender Ausschluss von Sayn-Wittgenstein Sie muss draußen bleiben

Es ist eine erstaunliche Wendung. Noch vor einem Jahr wäre Doris von Sayn-Wittgenstein beinahe Co-Bundesvorsitzende der AfD geworden. Auf dem Bundesparteitag in Hannover kandidierte sie gegen den Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski. Zur ihrer Wahl fehlte am Ende nur eine Stimme.

Das Manöver, das der rechte "Flügel" des Thüringer Landeschefs Björn Höcke mit der bis dahin weitgehend unbekannten Frau gegen den früheren Bundeswehr-Offizier inszeniert hatte, ging auf. Nach zweimaligen Patts zog sie ihre weitere Kandidatur zurück und Pazderski musste sich mit dem Vizeposten begnügen.

Kurze Zeit später wurde es wieder weitgehend still um die heute 64-jährige AfD-Landesvorsitzende aus Schleswig-Holstein. Bis sie kürzlich aus der AfD-Landtagsfraktion in Kiel ausgeschlossen wurde. Der Grund: Sie soll nicht nur für den vom Verfassungsschutz Thüringen als rechtsextremistisch eingestuften "Verein Gedächtnisstätte" geworben haben, sondern sogar dessen Mitglied gewesen sein.

Am Montag wurde Sayn-Wittgenstein, von Beruf Anwältin, vom AfD-Bundesvorstand in Berlin zur Sache angehört. Am Nachmittag dann folgte die Entscheidung des Gremiums: Gegen Sayn-Wittgenstein wird ein Ausschlussverfahren eingeleitet, das nach der AfD-Bundessatzung zunächst vor dem AfD-Landesschiedsgericht in Schleswig-Holstein verhandelt werden muss. Zugleich darf sie bis zur Entscheidung ihre Parteiämter "vor dem Hintergrund mutmaßlich strafrechtlich relevanter Vorgänge" nicht mehr ausüben, so der weitere Beschluss.

Sayn-Wittgenstein begrüßt Gang vor Landeschiedsgericht

DPA AfD-Landesvorsitzende Sayn-Wittgenstein (l.), als Fraktionslose auf einem Einzelplatz neben der AfD-Fraktion im Landtag

"Ich gehe davon aus, dass ich im Moment nicht mehr Landesvorsitzende bin", sagte Sayn-Wittgenstein am Montag dem SPIEGEL. In einer Anzeige einer lokalen Kreis-Zeitung hatte sie für eine AfD-Veranstaltung am Montagabend in Dithmarschen noch mit ihrem bisherigen Parteiamt - Landesvorsitzende - geworben. Unter dem Titel "Verfassungsschutz - Meinungsfreiheit" wollte sie dort mit der Brandenburger AfD-Politikerin Leyla Bilge diskutieren. "Ich werde dort auch reden, spreche aber nicht mehr als Landesvorsitzende, sondern als einfaches Parteimitglied", sagte Sayn-Wittgenstein.

Der Titel ihrer AfD-Veranstaltung im nordwestlichen Schleswig-Holstein passt zu den Umständen, die zum Ausschlussverfahren führten: Das Thema Verfassungsschutz umtreibt die AfD-Bundesspitze seit Monaten, befürchtet sie doch eine Beobachtung durch den Inlandsgeheimdienst. Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die Landesämter wollen voraussichtlich im Januar 2019 über eine mögliche Beobachtung der Partei entscheiden.

Vor diesem Hintergrund fiel auch der jüngste Beschluss im Fall Sayn-Wittgenstein, zumal der Verein "Gedächtnisstätte" auf einer "Unvereinbarkeitsliste für AfD-Mitgliedschaft" steht - zusammen mit vielen anderen rechtsextremen Organisationen und Parteien. Sayn-Wittgenstein hatte zwar jüngst eingeräumt, 2014 für den Verein geworben zu haben, sich aber damit verteidigt, zum damaligen Zeitpunkt sei er noch als "gemeinnützig anerkannt" gewesen und habe nicht im Verfassungsschutzbericht Thüringens gestanden. Heute gehe sie "natürlich" auf Distanz, betonte sie.

Kieler AfD-Fraktionschef Nobis begrüßt Ausschlussverfahren

Der AfD-Fraktionschef im Kieler Landtag, Jörg Nobis, begrüßte das Ausschlussverfahren gegenüber dem SPIEGEL. Damit mache der Bundesvorstand deutlich, "dass die Bewerbung eines Vereins, zu dessen Gründern und Mitgliedern rechtskräftig verurteilte Holocaust-Leugner gehören, mit einer Mitgliedschaft in der AfD unvereinbar ist." Dass die AfD-Landeschefin bis auf Weiteres von der Ausübung ihrer Parteiämter ausgeschlossen wird, nannte Nobis "folgerichtig", es zeige "die Tragweite, die der Bundesvorstand dem Vorgang beimisst."

DPA AfD-Politiker Claus Schaffer (l.) und Jörg Nobis in Kiel

Nobis und Sayn-Wittgenstein sind seit Langem erbitterte Gegner. Erst kürzlich hatte der AfD-Fraktionschef in Kiel erklärt, Sayn-Wittgenstein habe vor Parteimitgliedern auch die jahrelange Mitgliedschaft in dem Verein "Gedächtnisstätte" eingeräumt. Dem widersprach Sayn-Wittgenstein erneut am Montag gegenüber dem SPIEGEL: "Ich war nicht Mitglied des Vereins."

Sie selbst sieht sich als Opfer einer Intrige: Seit eineinhalb Jahren versuche die AfD-Landtagsfraktion, sie als AfD-Landeschefin loszuwerden. Im Juli 2017 hatte Sayn-Wittgenstein auf einem Landesparteitag gegen Nobis den Vorsitz über den zerstrittenen Landesverband errungen. Seit Anfang Dezember dieses Jahres ist sie nun fraktionslose Abgeordnete im Landtag, sitzt dort neben ihren früheren Kollegen auf einem Einzelplatz. Das Votum des Bundesvorstands begrüßte sie gegenüber dem SPIEGEL: "Ich finde es gut, dass sich jetzt ein Parteigericht mit der Sache befassen muss. Das bietet die Chance, die seit Langem andauernden Konflikte aufzuarbeiten."

Was sie nicht sagt, sich aber offenbar erhofft: Dass am Ende gegen sie kein Ausschlussverfahren erfolgt. So wie in diesem Jahr im Falle von Björn Höcke.