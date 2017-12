Wegen AfD Kauder fordert von Unionsfraktion mehr Präsenz im Bundestag

Bei den ersten Sitzungen des neuen Bundestags sah es im Plenum gelegentlich so aus: Zu manchen Sachdebatten schickten Union, SPD, Grüne und Linke - wie üblich - nur einige wenige Abgeordnete ins Parlament. Bei der AfD dagegen waren die Reihen voll besetzt.

Es ist eine der Strategien, mit denen sich die Neulinge von den anderen Parteien absetzen wollen - sie rücken stets mit der gesamten Mannschaft an. Auf Twitter weisen die Rechtspopulisten dann genüsslich auf die Diskrepanz hin. Der Eindruck, der entstehen soll: Wir arbeiten, der Rest faulenzt auf Kosten der Steuerzahler.

Die Tage im Deutschen #Bundestag - gähnende Leere, nur die #AfD ist soweit voll bei der Arbeit. Man fragt sich, was die Wähler der anderen arbeitsscheuen Trüppchen davon halten!? pic.twitter.com/VOA2rOx8BU — André Poggenburg (@PoggenburgAndre) 22. November 2017

Natürlich stimmt das so pauschal nicht. Ausschüsse, Anfragen, Aktenwälzen im Büro - die Arbeit im Bundestag umfasst weit mehr als die öffentlichen Debatten im Plenum. Zumal die Reden auch am Bildschirm verfolgt werden können. Unionsfraktionschef Volker Kauder will der AfD trotzdem nicht die Bühne überlassen - und wendet sich "auch an die eigenen Reihen", wie er sagt.

"Die anderen Fraktionen und auch wir müssen die Präsenz im Parlament erhöhen", sagte Kauder der "Welt am Sonntag". "Die Bürger achten schon darauf, ob rechts außen die Reihen gut gefüllt sind, aber nicht bei den anderen Fraktionen."