Machtkampf vor AfD-Parteitag Im Rechtskampf

Im Frühjahr stimmte Georg Pazderski im AfD-Bundesvorstand für den Beschluss, den Rechtsaußen Björn Höcke aus der Partei zu werfen.

Nun könnte Pazderskis damalige Entscheidung seinen weiteren Aufstieg in der AfD mit verhindern. Denn kurz vor dem Bundesparteitag in Hannover macht der äußerste rechte Flügel gegen den 66-Jährigen mobil. Er bewirbt sich an diesem Wochenende um jenen Platz, der seit dem Austritt der früheren Parteichefin Frauke Petry vakant ist.

Gleich mehrere Politiker, die zum Spektrum um den Thüringer Landes- und Fraktionschef Höcke zählen, wenden sich direkt und indirekt gegen eine Kandidatur des Berliner AfD-Landeschefs.

Der sachsen-anhaltische Landes- und Fraktionschef André Poggenburg erklärte am Freitag dem SPIEGEL, er werde zwar zur Kandidatur einzelner Personen keine Stellung nehmen. Der enge Höcke-Vertraute fügte jedoch hinzu: "Grundsätzlich darf man aber anraten, dass Mitglieder, die bis zum Schluss und teils sehr beratungsresistent am falschen Kurs und der Art und Weise der Führung von Frauke Petry oder Marcus Pretzell festhielten, erstmal keine weitergehenden Ansprüche in der AfD anmelden sollten." Petry hatte zusammen mit ihrem Ehemann, dem einstigen NRW-AfD-Landeschef Marcus Pretzell, kurz nach dem Einzug der AfD in den Bundestag ihrer früheren Partei den Rücken gekehrt. Sie sitzt jetzt als fraktionslose Parlamentarierin im Bundestag.

Streit um künftige Ausrichtung

Der Widerstand des weit rechts stehenden Flügels gegen Pazderski speist sich aber nicht nur aus dem Unmut über dessen einstige Unterstützung für den Höcke-Ausschluss.

Im Kern geht es auch um die künftige Rolle der AfD: Soll sie weiterhin eher Bewegungs- und Protestpartei bleiben, wie es Höcke und andere wollen? Oder soll sich die AfD - wie es Pazderski vorschwebt - langfristig auch auf mögliche Regierungsbeteiligungen vorbereiten?

DPA AfD-Politiker Poggenburg

Der ebenfalls zum rechten Flügel zählende AfD-Vorsitzende in NRW, Martin Renner, sagte dem SPIEGEL, Pazderski sei nicht sein Wunschkandidat, da er "nie ein fulminanter Vertreter klassischer AfD-Positionen" gewesen sein. "Unsere Aufgabe ist es nicht, an den Details von Gesetzentwürfe zu feilen, sondern auf allen Ebenen grundsätzlichen Widerstand zu leisten gegen die rot-grüne ideologische Umerziehung der Gesellschaft oder die Bedrohung unserer nationalen Identität durch die EU-Bürokratie", so der Bundestagsabgeordnete.

Dagegen stützt die "Alternative Mitte" (AM), die sich als Gegenbewegung zum rechten Flügel im Sommer gegründet hat, den Kurs Pazderskis. "Das Ziel seiner Kandidatur, die AfD in ihrem Professionalisierungskurs zu stärken und sie mittel- bis langfristig zu einem politischen Player zu machen, an dem kein Weg mehr vorbeiführt, findet unsere uneingeschränkte Zustimmung", erklärte Sachsens AM-Sprecher Nico Köhler.

AFP Fraktionschef Gauland

Kampf um die Doppelspitze?

In Hannover wird es auch darum gehen, ob die bisherige Doppelspitze erhalten bleibt. Kandidat ist auch der bisherige Ko-Parteichef Jörg Meuthen. Fraktionschef Alexander Gauland wiederum ist von rechten Kreisen als möglicher Kandidat gegen Pazderski und als Partner an der Seite Meuthens ins Spiel gebracht worden - sollte es bei dem bisherigen Modell einer Doppelspitze bleiben. Für diesen Fall habe er sich "schon vor längerer Zeit klar für das Duo Meuthen und Gauland ausgesprochen", sagt etwa Poggenburg dem SPIEGEL.

Gauland, der an der Seite von Alice Weidel die neue 92-köpfige Bundestagsfraktion führt, will an der Doppelspitze festhalten. Dagegen liegt ein Antrag Poggenburgs vor, der auch eine Solospitze vorsieht. Für diesen Fall plädiert Poggenburg für den Westdeutschen Meuthen als alleinigen Parteichef, weil dieser integrierend gewirkt habe.

Dagegen mahnte Gauland zuletzt eine Ost/West-Parität an der Parteispitze an - was als Angriff gegen Pazderski gewertet wurde. Ihm wird vorgehalten, als Berliner Vertreter nicht angemessen den Osten vertreten zu können. "Die Berliner AfD ist weder geographisch noch strukturell ein Westverband", wehrt sich dagegen Pazderski im Gespräch mit dem SPIEGEL. Die Berliner AfD sei das innerparteiliche Musterbeispiel für die erfolgreiche Zusammenarbeit von Ost und West. "Somit stellt sich für uns in Berlin die Frage nach einem Ost-West-Proporz gar nicht mehr. Dahin möchte ich auch im Bund", forderte Pazderski.

Zum laufenden Ausschlussverfahren gegen Höcke, das vor dem Landesschiedsgericht in Thüringen anhängig ist, sagte Pazderski, man erwarte für Januar ein Urteil. "Dann wird der neue Bundesvorstand das Ganze neu bewerten müssen. Mehr ist hierzu zum gegenwärtigen Zeitpunkt nicht zu sagen", so der AfD-Politiker. Kürzlich noch hatte er Höcke indirekt vor einer Kandidatur für den Bundesvorstand gewarnt - ein solcher Schritt würde "erhebliche Diskussionen" auslösen.

Rechte erinnern an Petrys gescheiterten Antrag

DPA Gauland und Weidel vor dem Gespräch mit dem Bundespräsidenten im Schloss Bellevue

Der frühere Offizier verwahrte sich vehement gegen das in rechten Parteikreisen gestreute Bild, bis zuletzt ein Anhänger des Petry-Kurses gewesen zu sein. "Mein Verhältnis zu Frauke Petry war schon lange nicht mehr gut", erklärte er dem SPIEGEL. Vor dem Kölner Bundesparteitag im April dieses Jahres sei es sogar zum öffentlichen Streit gekommen, als Petry ihn ohne sein Wissen auf die Unterstützerliste für ihren sogenannten Zukunftsantrag gesetzt habe. "Ich habe sie damals aufgefordert, mich unverzüglich von dieser Liste zu streichen. Vor diesem Hintergrund eine angebliche Nähe zu konstruieren, ist schlicht falsch", sagte Pazderski.

In Köln hatte Petry erfolglos versucht, eine "realpolitische" Ausrichtung der AfD diskutieren zu lassen, aber ihr "Zukunftsantrag" wurde per Parteitagsbeschluss noch nicht einmal zur Behandlung zugelassen. Der Vorsitzende des AfD-Mittelstandsforums, der Bundestagsabgeordnete Hansjörg Müller, erinnerte Pazderski nun in einem Facebook-Eintrag daran, die AfD sei "nicht gegründet worden, um uns den Kartellparteien zu unterwerfen". Bereits Petry sei mit dieser "Unterwerfungsstrategie", der unter der "falschen Flagge eines angeblichen Zukunftsantrags" gesegelt sei, gescheitert, schreibt Müller. Und der Vertreter des rechten Flügels fügte hinzu: "Warum legt Parteifreund Pazderski das gescheiterte Modell neu auf? Hat er den Schuss nicht gehört?"

Zusammengefasst: Der Berliner AfD-Landeschef Georg Pazderski bewirbt sich um die Nachfolge Frauke Petrys in der Doppel-Führungsspitze der Partei. Im rechten AfD-Flügel formiert sich Widerstand gegen den 66-Jährigen, weil er im Frühjahr für den Parteiausschluss Björn Höckes stimmte und Petry angeblich nahe steht. Beim Parteitag am Wochenende dürfte auch die Frage, wie sich die AfD mittelfristig ausrichten will - realpolitisch oder fundamental - für Streit sorgen.