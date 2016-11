AfD-Spitzenkandidatur Frauke Petry soll eingerahmt werden

Der AfD-Bundesvorstand hat am Freitag in Berlin eine Grundsatzentscheidung getroffen - nach kontroversen Diskussionen, aber letztlich mit großer Mehrheit: Die Partei will im kommenden Jahr nicht mit einer Person, sondern einem Team in den Bundestagswahlkampf ziehen. Damit soll verhindert werden, dass Parteichefin Frauke Petry, die sich den Posten mit dem Co-Vorsitzenden Jörg Meuthen teilt, alleinige Spitzenkandidatin wird.

Für die Sitzung des Bundesvorstands in Berlin lag ein Antrag vor mit dem Titel: "Mehrfachspitze Bundestagswahl". In dem Papier wurden "mindestens drei Führungspersonen der AfD" verlangt, die die Partei in den Bundestag bringen sollen. Den Antrag hatte der AfD-Fraktionschef im Landtag von Sachsen-Anhalt, André Poggenburg, auf die Tagesordnung des Bundesvorstands gebracht.

Am Donnerstagabend hatte SPIEGEL ONLINE über den Plan einer Gruppe von Vorstandsmitgliedern berichtet, den Antrag zu unterstützen, darunter war auch AfD-Vize Alexander Gauland. Am selben Abend hatte Gauland der Nachrichtenagentur dpa gegenüber erklärt: "Mir geht es darum, ein möglichst breites Spektrum der Strömungen, die in unserer Partei vorhanden sind, abzubilden. Die AfD wird nicht wegen eines Gesichts gewählt, sondern weil sie eine Marke ist für Protest und für eine alternative Politik", fügte er hinzu. Zugleich hatte er festgehalten, dass eine endgültige Entscheidung im kommenden April auf einem Bundesparteitag in Köln fallen werde.

AfD-Spitzenteam aus Petry, Gauland - und Höcke?

In der Parteispitze hatte es zuvor Befürchtungen gegeben, Petry könne alleinige Kandidatin werden, nachdem ihr Co-Vorsitzender Jörg Meuthen kürzlich erklärt hatte, er werde nicht für den Bundestag kandidieren. Seit Längerem wird Petry intern vorgehalten, Alleingänge vorzunehmen und sich nicht an Absprachen zu halten. Zu ihren schärfsten internen Kritikern zählt neben Gauland und Meuthen auch der Rechtsaußen in der Partei, Björn Höcke.

Der Landes- und Fraktionschef aus Thüringen wiederum arbeitet eng mit dem AfD-Fraktionschef Poggenburg aus Sachsen-Anhalt zusammen. Auf die Frage, ob Parteivize Gauland Teil des Spitzenteams sein solle, sagte Poggenburg am Freitagabend, neben Gauland würde er dort auch Höcke sehen - sofern dieser kandidiere. Wie viele Spitzenkandidaten die AfD letztlich ins Rennen schickt, soll beim Bundesparteitag im April 2017 in Köln entschieden werden.

Theoretisch könnte der Antrag des Bundesvorstandes auf dem Bundeskonvent, einem kleinen Parteitag, wieder kassiert werden. Die Delegierten des Bundeskonvents kommen an diesem Samstag im hessischen Bad Wildungen zusammen. Unter anderem geht es dabei um die künftigen Wahlen, auch am 26. März 2017 im Saarland. Auf dem Konvent drohen der Partei möglicherweise Konflikte, weil Höcke sich in einem Schreiben an die Delegierten des kleinen Parteitags dafür einsetzt, dass die Bundespartei den Saar-Landesverband im Landtagswahlkampf finanziell unterstützen soll.

Monatelang hatten die AfD-Chefs Petry und Meuthen versucht, den Landesverband aufzulösen - wegen mutmaßlicher Kontakte eines Teils des saarländischen AfD-Führungspersonal ins NPD-Milieu hinein. Das Bundesschiedsgericht hatte vor rund zwei Wochen jedoch festgestellt, eine Auflösung sei "unverhältnismäßig". Höcke forderte den Konvent nun auf, den Konflikt zu beenden. "Ein Weiterbetreiben der Causa Saarland durch die Parteiexekutive oder Parteilegislative würde der befriedenden Wirkmacht des Bundesschiedsgerichts schweren Schaden zufügen", heißt es in seinem Schreiben, das SPIEGEL ONLINE vorliegt.