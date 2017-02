Rechtspopulisten AfD-Vorstand will Höcke rauswerfen

Der Beschluss wurde mit der erforderlichen Zweidrittelmehrheit in einer Telefonkonferenz gefasst: Der Bundesvorstand der AfD will Björn Höcke, den umstrittenen Chef des Landesverbandes Thüringen, aus der Partei ausschließen.

Nach Informationen von SPIEGEL ONLINE stimmten neun Mitglieder des Bundesvorstandes für den Antrag auf Ausschluss, darunter die Vorstandssprecherin Frauke Petry. Mit Nein votierten vier Mitglieder des Gremiums: AfD-Vize Alexander Gauland, der Co-Bundesvorsitzende Jörg Meuthen, der sachsen-anhaltische Landes-und Fraktionschef André Poggenburg und der niedersächsische Landeschef Armin Paul Hampel.

Die AfD-Spitze zieht damit die Konsequenz aus den Äußerungen von Höcke zum Berliner Holocaust-Mahnmal und zur Aufarbeitung der NS-Vergangenheit. Höcke hatte auf einer Veranstaltung in Dresden mit Verweis auf das Holocaust-Mahnmal gesagt: "Wir Deutschen (...) sind das einzige Volk der Welt, das sich ein Denkmal der Schande in das Herz seiner Hauptstadt gepflanzt hat." Zudem sprach er von einer "dämlichen Bewältigungspolitik" und forderte eine "erinnerungspolitische Wende um 180 Grad". Seine Rede löste bundesweit Empörung aus.

Langwieriges Verfahren?

"Die Maßnahme erfolgte nach eingehender juristischer Prüfung und politischer Bewertung der Rede Björn Höckes vom 17. Januar 2017 in Dresden", wird Parteisprecher Christian Lüth zitiert. In erster Instanz werde das zuständige Landesschiedsgericht des AfD-Verbandes Thüringen über den beantragten Parteiausschluss zu befinden haben.

Das Verfahren könnte sich allerdings hinziehen. In Parteikreisen wurde darauf hingewiesen, dass ein Ausschlussverfahren üblicherweise zwischen sechs und zwölf Monate dauert. Wegen des anstehenden Bundestagswahlkampfes könnte dies allerdings schneller geschehen, hieß es gegenüber SPIEGEL ONLINE.

Sollte das Landesschiedsgericht in Thüringen den Ausschlussantrag nicht bearbeiten oder sich für befangen erklären, müsste das Bundesschiedsgericht über den Antrag des Bundesvorstandes entscheiden. Selbst wenn das höchste Parteigericht einen Ausschluss bestätigen sollte, könnte Höcke das Urteil anfechten, hieß es weiter.

Höcke reagierte am Montag zunächst mit einer schriftlichen Stellungnahme, am Nachmittag wollte er im Landtag von Thüringen vor die Medien gehen. "Die Entscheidung des Bundesvorstands habe ich mit Bedauern und in tiefer Sorge um die Einheit der Partei zur Kenntnis genommen", schreibt Höcke in seiner Erklärung. Es sei seine Überzeugung, dass er weder gegen die Satzung noch die Grundsätze der Partei verstoßen habe. "Dem Verfahren vor der parteiinternen Schiedsgerichtsbarkeit sehe ich gelassen entgegen", so der AfD-Landespolitiker.

Maritim-Hotel in Köln erteilt Höcke Hausverbot

Die Entscheidung war in der Partei erwartet worden. Zuletzt hatte der Vorstand am 23. Januar die Einleitung von (unspezifischen) Ordnungsmaßnahmen gegen Höcke beschlossen. Petry hatte daraufhin erklärt, dies beinhalte auch weiterhin die Möglichkeit, einen Ausschluss von Höcke zu beantragen.

Wie SPIEGEL ONLINE aus Parteikreisen weiter erfuhr, soll die heutige Entscheidung des AfD-Bundesvorstands auch durch das Hin- und Her über den Austragungsort des kommenden Bundesparteitags in Köln beschleunigt worden sein. Das Maritim-Hotel, in dem der Parteitag am 22. und 23. April abgehalten werden soll, hatte der AfD schriftlich ausrichten lassen, dass der Parteitag stattfinden könne, aber Björn Höcke Hausverbot habe. Das bestätigte die Pressestelle der Maritim-Hotels am Montag. Gegen die Abhaltung des Parteitags in Köln hatte es zuletzt Proteste gegeben, unter anderem durch eine Gruppe Kölner Künstler.

In einem Brief übten die Künstler vor allem Kritik am thüringischen AfD-Vorsitzenden Höcke. In seiner Dresdner Rede habe er jüngst "in infamer und unerträglicher Weise das Erinnern an einen der grausigsten Völkermorde beschmutzt und herabgewürdigt", so die Verfasser. Studenten der Technischen Hochschule in Köln sagten unterdessen aus Protest gegen den AfD-Parteitag ihren Absolventenball im Maritim-Hotel ab.