Podcast "Stimmenfang" Zwei Mitglieder der Jungen Union, aber einer wählt AfD

Benjamin ist in der Jungen Union, wählt aber AfD - wie geht das? Wir setzen ihn an einen Tisch mit Nico - auch JU-ler und CDU-Wähler. Ihr Streitgespräch in der Folge 50 unseres "Stimmenfang"-Politik-Podcasts.